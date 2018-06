Burány Sándor ittasan vezetett

Ittas vezetésen érték Burány Sándor parlamenti képviselőt idén január 19-én, derül ki a Legfőbb Ügyészség közleményéből. Ezért kezdeményezik a mentelmi jogának felfüggesztését.

Burány Sándor autóját a főváros IX. kerületében, a Határ úton állították meg a rendőrök. A szonda elszíneződött, „enyhe fokú alkoholos befolyásoltságot” állapítottak meg nála. A képviselő elismerte, hogy ivott, mielőtt a kocsiba ült volna.

Ilyenkor az az eljárás, hogy a legfőbb ügyész kéri az Országgyűlés elnökét, tegyen indítványt a mentelmi jog felfüggesztésére. Ha a parlament ezt elfogadja, a képviselőt gyanúsítottként hallgathatják ki.

Burány Sándor 1994 óta parlamenti képviselő. A Medgyessy-kormányban politikai államtitkár és miniszter is volt, később a Bajnai-kormányban is fontos tisztségeket töltött be.

Az idei választások után átült a Párbeszéd frakciójába, de továbbra is az MSZP tagja maradt.