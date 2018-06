Csak Orbán tudja, mi lesz a CEU-val

A fideszes képviselők is csak találgatnak, hogy megköti-e a kormány a CEU magyarországi jövőjét garantáló megállapodást New York állammal. Egy hónappal a határidő lejárta előtt a többség inkább optimista, de az is lehet, hogy Orbán akar még valamit az "amerikaiaktól". A kormány még nem tárgyalta a CEU amerikai kampuszáról szóló jelentést, pedig áprilisban járt ott a magyar delegáció. New York állam viszont igazolta, hogy az egyetem ott is végez oktatási tevékenységet, vagyis már tényleg csak Orbánnál pattog a labda.