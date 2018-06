Lefestették a Banksy-stílusú orbános graffitit

Azt, hogy ki festette le, és miért, egyelőre nem tudni. A nap kapcsolódó javaslata pedig Sajó kolléga fejéből pattant ki: ezzel egyértelmű lett, hogy minden kátyúhoz, rothadó kórházi ágyhoz és lepusztult buszmegállóhoz fel kell festeni egy Orbán-fejet, és pikk-pakk felújítják.

Húzogassa a képen a vonalat, hogy lássa, milyen volt és milyen lett a fal:

Mint arról beszámoltunk, új graffiti jelent meg a Dob és a Rumbach Sebestyén utca sarkán. Az alkotás Orbán Viktort ábrázolta, amint a gyerekek kedvencén, Thomas gőzmozdonyon utazik, olyan pózban, ahogyan a gyerekek ülnek a kismotoron, utalva a miniszerelnök egyik játékszerére, a felcsúti kisvasútra. Az orbános graffitit csak még különlegesebbé tette a Banksy-aláírás, ami azt sejtette, hogy a híres graffitiművész Budapesten járhatott. Később egyébként egy olvasónk és mi is rákérdeztünk Banksy hivatalos emailcímén, hogy eredeti alkotásról van-e szó. A válasz annyi volt:

This is not by Banksy. It is the work of an imposter.