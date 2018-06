Jönnek a záporok és zivatarok

Kedden eleinte kevesebb, napközben több felhő lehet az égen és a megnövekvő gomolyokból elszórtan egy-egy zápor, főként északon és a Dunántúlon zivatar is előfordulhat, írta az időkép. Többfelé élénk, nyugaton és zivatarok környezetében erős lökések kísérhetik az északias szelet. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.

Szerdán már felhős, borongós idő valószínű esővel, záporokkal, zivatarokkal, a csúcshőmérséklet csupán 18-25 fok között alakul. Csütörtökön is még sok felhő lesz és eső, de már 21-28 fokig melegszik napközben a levegő. Pénteken már szakadozottabb lehet a felhőzet, több napsütés is ígérkezik, de továbbra is készülni kell záporokra, zivatarokra.