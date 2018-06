Németh Szilárd: Hogyne vennék részt az alkotmányrevízióban?

Németh Szilárd szerint mi sem természetesebb, mint hogy ő is részt vesz a tervek szerint akár másfél évig is elhúzódó alkotmányrevízióban.

Ez jó! Parlamenti képviselő, a Fidesz alelnöke, államtitkár vagyok, hogyne vennék benne részt?

- jelentette ki a politikus a Népszava kérdésére. Hogy lesz-e olyan ötlet, amit ő fog szállítani, azt mondta, egyelőre nem szeretne ilyet mondani. "Most mindenki ezen gondolkozik, konzultálnunk kell" - zárta le a témát az egykori rezsibiztos.

Az alkotmányrevíziónak az eddigiek alapján akár Németh Szilárd is lehet az egyik arca, szóvivője, ő jelentette be például pár napja az ATV-ben, hogy akár egy nemzeti konzultáció is kísérheti az alkotmány felülvizsgálatát.

Parlamenti életrajza szerint Németh Szilárd könyvtár-tanítói és közigazgatás vezetői oklevéllel rendelkezik. Politikai munkája mellett a Magyar Birkózó Szövetség elnöke is.

Elmondhatja a véleményét alább, a Facebook-oldalunkon.