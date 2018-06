Terhes lett, nem maradhatott a balatonfüredi gimnáziumban

„Tizenegyedikes voltam, terhes lettem, és annyira féltem, hogy nem szóltam senkinek. Ez majdnem nyolc éve történt, akkor januárban született meg a kisbabám, az első félévet kijártam, a félévi bizonyítványt megszereztem, majd a második félévben magántanulóként folytattam” - kezdi történetét Anna, akinek kérésére a nevét megváltoztattuk.

Mindez nyolc éve történt, azóta Anna sikeresen lediplomázott gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon, és még mindig egyetemre jár, jövőre másoddiplomát is szerez mezőgazdasági mérnökként. A most már kisiskolás gyerekével is minden rendben, Anna élete sínen van, de úgy érzi, nyolc éve ellehetetlenítették maradását a jó nevű gimnáziumban.

A fiatal nő fontosnak tartja elmondani, hogy hivatalosan nem rúgták ki a Lóczyból, és soha semmilyen hivatalos dokumentumot nem kapott az eltanácsolásról.

De ettől még szerinte az eltanácsolás megtörtént, állítja, hogy az igazgató kerek-perec azt mondta neki: menjen el.

Amikor a szülés és a nehéz gyermekágyas időszakban zajló magántanulói félév végén matematikából és angolból is egyest kapott a vizsgán, az igazgatónő behívta édesanyjával együtt. „Tény, hogy nem voltam jó állapotban, az is tény, hogy nagyon megosztotta a diákokat és a tanárokat is, hogy mit gondolnak a terhességemről, nagyon rossz hangulat volt körülöttem. A diákok és tanárok ellehetetlenítették az iskolai életem, pedig én maradni szerettem volna.

Az igazgató viszont azt mondta, hogy keressünk másik iskolát, mert nekem ebben az iskolában nincs jövőm”

- meséli Anna. „Utólag azt is megtudtam, hogy amíg magántanulóként a kisbabámmal otthon voltam, addig osztályfőnöki órákon átbeszélték az iskolában az esetemet, és elítéltek miatta, rossz példának lettem felhozva.” Az igazgatói eltanácsolás után Anna édesanyja és édesapja - akik végig és azóta is segítették Annát a terhesség, a szülés és a gyereknevelés nehézségei alatt -, találtak helyet a füredi kertészeti szakközépiskolában, ahol mindenki támogatta és ahol időveszteség nélkül sikeresen le is érettségizett.

Akivel baj van, azt eltanácsolják?

Aáry-Tamás Lajos oktatási biztos egy régebbi cikkünkben azt nyilatkozta, hogy az eltanácsolás általános gyakorlat, és szerinte amellett, hogy káros, még jogsértő is.

„Jogsértően jár el egy iskola abban az esetben, ha a tanulót magatartási vagy egyéb problémái miatt az intézményből eltanácsolja, azaz a szülőt a tanulói jogviszony megszüntetésére kényszeríti” – mondta akkor a biztos. Az ilyen jellegű igazgatói döntések hátterében gyakran az áll, tette hozzá, hogy az iskola nem tartja elegendőnek a rendelkezésére álló pedagógiai eszközöket egy-egy nehezen kezelhető, problémás magatartású tanulóval szemben. Az iskola részéről érkező felszólítás nyomán a szülő látszólag a szabad iskolaválasztás jogával él, amikor elviszi gyermekét más intézménybe, valójában azonban nyomásnak enged, mert úgy érzi, nincs más lehetősége.

Anna "bűne" annyi volt, hogy kisbabája született 18 éves kora előtt.

Múlt héten írtunk arról, hogy a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola több tucat diákját szólította fel ugyanez az igazgató, hogy keressenek másik iskolát, ugyanis a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság kábítószerrel kapcsolatban indított eljárást Balatonfüreden, és harminc-negyven középiskolás otthonában razziázott. Drogot kerestek, illetve a gyerekeket, akiket aztán elő is állítottak. Vért és vizeletmintát vettek tőlük: úgy tudjuk, egy kiterjedt, kábítószerrel kapcsolatban indult eljárás miatt vették elő a diákokat.

Mivel nincs hivatalos kirúgás, ezért nincs baj?

A drogüggyel kapcsolatos cikkünk megjelenése után az igazgató az iskola honlapján megjelentetett egy közleményt, amiben az általunk megkérdezett szülők és diákok által elmondottakkal ellentétben azt írja, hogy „az intézményvezető semmiféle ultimátumot sem adott a diákoknak, tekintettel arra, hogy nincs tudomása sem az eljárás alá vont tanulók neveiről, sem számáról. Az Indexen közöltekkel szemben az ügyben önmagukat érintettnek érző tanulók és szüleik mentek be az igazgatóhoz, és mesélték el többek között azt, hogy házkutatás zajlott náluk, szó sem volt semmiféle berendelésről".

"A gyerekek maguk kezdeményezték a beszélgetést, amelyen minden esetben jelen volt a szülő vagy a gondviselő, továbbá a két igazgatóhelyettes. Hangsúlyozzuk, hogy fegyelmi eljárás senki ellen nem indult, a saját bevallásuk alapján az ügyben érintett tanulók sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek. Minden tanuló, aki az intézményvezetőt megkereste, továbbra is az intézmény tanulója. Az iskola működése során mindig is a hatályos jogszabályok betartásával a diákok érdekeit tartotta szem előtt, tevékenysége során a tanulók védelme, az áldozattá válás megakadályozása prioritást élvez. Az intézmény az ügyben mindenben együttműködik a rendőrséggel, közös érdekünk az, hogy a diákjainkat megvédjük a droghasználattól, valamint az azzal összefüggő egyéb veszélyektől.”

Duna Katalint múlt csütörtökön újra kerestük telefonon az iskolában, hogy Anna nyolc évvel ezelőtti terhessége utáni eltanácsolással kapcsolatos esetre reagáljon, üzenetet is hagytunk neki, de nem válaszolt megkeresésünkre. Hétfőn aztán sikerült elérnünk az igazgatót, de csak annyit mondott, hogy az Indexnek nem nyilatkozik, és lecsapta a telefont.

Borítókép: Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Fotó: Bohus Péter / Index.