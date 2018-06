Széllel, lehűléssel jön a hidegfront hétvégére

Szombattól megszűnnek a záporok, zivatarok, de erős északi széllel hűvösebb levegő árasztja el Magyarországot - írja az Időkép.hu.

Pénteken még több helyen leszakadhat az ég, záporos-zivataros, többfelé szeles, de fülledt meleg idő lesz jellemző, 24-30 fokos csúcshőmérséklettel.

Szombatra viszont a feltámadó északi széllel egy hidegfront érkezik. Egy-egy zápor, kis eséllyel zivatar inkább már csak a Duna-Tisza közén alakulhat ki, itt lesz ugyanis a legkevésbé szeles idő. A Dunántúlon az északi-északnyugati, keleten az északi-északkeleti szelet kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. Délutánra 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap még főleg a középső és nyugati országrészben lehet élénk, néhol erős a légmozgás, az ország nagy részén viszont több órára kisüt a nap, keleten is csak elszórtan alakulhat ki zápor. Hűvös idő lesz, 19-24 fokos maximumokkal.

Jövő hét elején is marad az alapvetően napos idő, a front mögötti tiszta levegőben nagyon erős szintet érhet el az UV-sugárzás - figyelmeztet az Időkép szakértője. Melegedés is kezdődik, hétfőn még csak délnyugaton mérhetünk 25 fokot, kedden az ország nagy részén már 25 fok fölötti maximumok lesznek jellemzőek. A reggelek frissek lesznek, hétfőre virradóra nagyobb területen is 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.