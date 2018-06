Előzetesben maradhat a volt MSZP-s Czeglédy Csaba

Az előzetes letartóztatásának meghosszabbítására számíthat Czeglédy Csaba, írja a Magyar Idők a volt MSZP-s politikus ügyvédjére hivatkozva. A védő a lapnak azt mondta: szinte biztosra vehető, hogy a Csongrád Megyei Főügyészség indítványozni fogja a július 5-én lejáró kényszerintézkedés határidejének meghosszabbítását, ami az ügy más gyanúsítottjainak vonatkozásában is várható.

A korábban az MSZP és Gyurcsány Ferenc ügyvédjeként dolgozó Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával indított büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Czeglédy Csabát 2017 júniusában vették őrizetbe.

A gyanú szerint a Czeglédy vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. A bűnszervezet mintegy 6,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg. Az ügyben 24 gyanúsított ellen folyik eljárás.