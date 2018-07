Metrósínekre esett egy nő a Stadionoknál

Baleset miatt ismét pótlóbusz járt a metró helyett, ezúttal az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között.

A BKK posztja alatti kommentek szerint eleinte volt némi késlekedés a pótlóbuszokkal, egy utas pedig arról számolt be, hogy gázolás történt. Ezt kérdésünkre megerősítette a rendőrség is, beszámolva a viszonylag szerencsés kimenetelről is.

19 óra körül Budapest XIV. kerületében, a Stadionok metrómegállóban, a Déli pályaudvar felé vezető oldalon egy nő a sínekre esett. A hölgy az esés miatt könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. Az esettel összefüggésben a rendőrség bűncselekményt nem állapított meg

– írta a BRFK sajtóügyelete.