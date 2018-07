Felfüggesztették Burány Sándor mentelmi jogát

162 igen szavazattal, egyhangú döntéssel felfüggesztette Burány Sándor mentelmi jogát a parlament, írja a 24.hu.

Június végén derült ki, hogy ittas vezetésen érték Burány Sándort január 19-én, ezért kezdeményezték a mentelmi jogának felfüggesztését.

A képviselő elismerte, hogy ivott, mielőtt a kocsiba ült volna. Azt írta, hogy „szerettei társaságában sört fogyasztott”, majd elkövette élete egyik legnagyobb hibáját, amit őszintén sajnál, és vállalja a felelősséget.

Mint korábban írtuk, ilyenkor az az eljárás, hogy a legfőbb ügyész kéri az Országgyűlés elnökét, tegyen indítványt a mentelmi jog felfüggesztésére. Ha a parlament ezt elfogadja, a képviselőt gyanúsítottként hallgathatják ki.

Burány Sándor 1994 óta parlamenti képviselő. A Medgyessy-kormányban politikai államtitkár és miniszter is volt, később a Bajnai-kormányban is fontos tisztségeket töltött be. Az idei választások után átült a Párbeszéd frakciójába, de továbbra is az MSZP tagja maradt.