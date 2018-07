Inkább lefestették az egész '56-os falat, mint hogy javítsák Dózsa nevét Pruckra

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Fővárosi Törvényszék (egyelőre nem jogerősen) pontot tett a másfél éve húzódó Pruck/Dózsa-ügyre. Ítéletében a bíróság megállapította, hogy a Terror Háza megsértette a néhai Pruck Pál kegyelethez való jogait.

A bíróság Schmidt Máriáékat bocsánatkérésre, a Dózsa Lászlóra utaló feliratok eltüntetésére, helyére az 56-os fénykép alá Pruck Pál nevének kiírására kötelezte. A változtatásokat a Terror Háza összes vonatkozó kiadványában, honlapján, az épületben kiállított képen is végre kell hajtani, ahogy a Nagy Lajos király úti hatalmas épületfestéshez is oda kell utólag írniuk Pruck Pál nevét. A bíróság bizonyítottnak találta, hogy az 1956-os fényképen valóban Pruck szerepelt, nem pedig Dózsa László. Minden perköltséget a Terror Házának kell viselnie.

Úgy tűnik, olyan szinten képtelenek feldolgozni, hogy az ünnepi megemlékezésében Orbán által is a hősök között emlegetett Dózsa László nem feltétlenül mondott igazat arról, hogy azon a képen ki is van, illetve azt, hogy hosszú pereskedés után sem sikerült bizonyítani a lehetetlent, hogy az ítélet ellenére nem voltak hajlandóak odaírni a képre Pruck Pál nevét, inkább úgy döntöttek, idő előtt az egész falat lefestik fehérre. Inkább eltüntették Pruck Pált a falról, írja a 444.hu.

A falikép eltávolításának munkálatairól még június 21-én számolt be a 168Óra. Magyar György a Pruck család jogi képviselője akkor azt is elmondta, hogy sérelemdíjat is szeretnének, amit ha nem sikerül peren kívüli egyezségben intézni, akkor készek amiatt is bírósághoz fordulni.

A lap megkérdezte a zuglói önkormányzatot,. hogy a híressé vált falat ők festették-e le, de azt a választ kapták, hogy az önkormányzatnak 2018. szeptember 13-ig van szerződése a FrankDigitál Médiaügynökséggel - ami az 56-os emlékév lebonyolítója - a fal használatáról, tehát akkor kellene fehéren "visszaszolgáltatni" a falat, de valamiért már most teljesen lefestették, nekik pedig nem is szóltak.

Az előzmény: az ‘56-os óriásplakáton Schmidt Mária vezette közalapítvány Dózsa László nevét írta egy fotó alá, amelyen egy sapkás gyerek áll fegyverrel a vállán. Később jelentkeztek egy 2000-ben elhunyt férfi rokonai, hogy ez tévedés, a képen az ő hozzátartozójuk, Pruck Pál szerepel. Ezt a verziót az is valószínűvé tette, hogy már 1956-ban, az eredeti megjelenéskor is az ő neve volt a kép alatt: a fotót ugyanis a LIFE magazin fotósa lőtte a forradalom napjaiban, a képaláírásban pedig ott állt: Pruck Pál. A képről még a rendszerváltás előtt maga Pruck is nyilatkozott a Népszabadságban és egy dokumentumfilmben is.

Egy nagyon kicsit normálisabb világban a történet itt véget is ért volna. Nem így történt; ahelyett, hogy az óriásplakátért felelő Terror Háza egyszerűen azt mondta volna, szorri, átírjuk a nevet, beleálltak az egyre tarthatatlanabb álláspontjukba, folyamatos muníciót adva a Schmidt Máriáékkal nem szimpatizálóknak, és nyitottak egy olyan frontot, ami eleve vesztesnek tűnt. Elkezdtek másokat sértegetni, mindenekelőtt Pruck Pált, a szakmán belül kiátkozták azokat a történészeket, akik igazat adtak Prucknak, majd belső ellenséget és árulókat kerestek, és rátolták a felelősséget saját korábbi emberükre.

Pruck lánya végül pert indított, amit meg is nyertek, és első fokon a cikk elején leírt ítéletet hozta a bíróság.

(Borítókép: A fal még az átfestés előtt - fotó: Bruzák Noémi / MTI)