Százmillióért figyelik a parkolóőröket Óbudán

Százmilliós pályázatot írt ki alkalmazottai ellenőrzésére és tesztelésére az Óbudai Parkolási Kft. A feladat, hogy a revizorok figyeljék és esetenként bűnre is csábítsák a parkolóőröket, azaz megpróbálják rávenni azokat valamilyen szabálytalanságra. A Népszava cikke szerint a tender érdekessége, hogy a pályázat egyetlen indulója a parkolási cég egyik vezetőjének vállalkozása volt, amely így 95 millióért meg is nyerte a munkát.

"A nyertes céget ügyvezetője, Éliás Tibor, aki egyben vezető pozíciót tölt be az Óbudai Parkolási Kft.-nél is, ő a parkolás-üzemeltetési vezető az önkormányzati tulajdonú cégnél – a tendert pedig az önkormányzati cég ügyvezetője, Éliás kollégája írta ki" - állítja a Népszava. A lap hozzáteszi, hogy a nyertes Operatív Team korábban is kapott ellenőrzési megbízást a parkolási cégtől.