Patyi András lemondott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori posztjáról

Az államnak fontos perekben döntenének, részben közszolgálati tisztviselők. Még az OBH is keményen kritizálta a Fidesz ötletét.

Patyi András 2018. augusztus 31-ei határidővel benyújtotta lemondását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori vezetői megbízásáról - írja az egyetem honlapja. Patyi a fenntartói testület múlt pénteki ülésén adta be lemondását, és kérte a testületet, hogy kezdeményezze Áder János köztársasági elnöknél a rektori megbízatás alóli felmentését. A testület a lemondást tudomásul vette és egyben döntött az új intézményvezetői pályázat kiírásáról.

Az új rektorról az egyetem szenátusa véleményezését követően szintén a testület dönt augusztus közepén. Patyi utódja valószínűleg Koltay András lesz, a volt rektor pedig az újonnan felálló közigazgatási felsőbíróság élére kerülhet - a kinevezését megkönnyítő törvényt fideszes képviselők már be is nyújtották a parlamentben. Az egyetem valódi vezetője azonban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter lesz, ugyanis egy múlt heti törvénymódosítás az intézményt a Miniszterelnökség alá sorolná be.

Patyi András 2012. január 1-je óta vezeti az egyetemet. Aktívan részt vett a kormány oktatásügyi presztízsprojektjének számító Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásában, az egyetemi integráció megvalósításában és a Ludovika Egyetemi Campus megvalósításában. Orbán Viktorhoz fűződő lojalitásáról a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként is többször tanúbizonyságot tett. Nyilvánosságra került például pozíciójához méltatlan magyarázkodása a miniszterelnöknek az óvodásokkal való kampányolásért kirótt bírság miatt. De ahogy arról az NVB egyik tagja részletesen is írt, Patyi elnökként lényegében lehetetlenné tette a választási ügyek alapos megtárgyalását, sőt, még értelmezését is.