Magyar emberek magyar fegyvert adnak magyar katonák kezébe

A felvidéki Martosfeszten tartott beszélgetést Németh Szilárd honvédelmi államtitkár, Nógrádi György, a kormány kedvenc biztonságpolitikai szakértője, aki kétbőröndnyi saját könyvvel érkezett, illetve Cziprusz Zoltán, a szlovákiai Magyar Közösség Pártja képviselője. A téma az „Irány a sereg!", vagyis a honvédelem és a hazaszeretet volt, de egy bizonyos pont után szürreális ívet vett a beszélgetés.

Fontos és megkerülhetetlen kérdés, hogy a honvédség hogyan tud tagozódni az ország gazdasági életébe

– kezdte Németh, majd a kadétképzésről és arról beszélt, hogy a katonai karrier szakmát és ezen keresztül munkát ad az embereknek. „Hazáját szerető ember legyen, olyan, aki az életét adná a hazájáért" – definiálta Németh a szerinte ideális katonát. Ezután arról beszélt, hogy a kommunisták tönkretették a nemzeti hadseregünket, példaként Bokor Imre Kiskirályok mundérban című könyvét hozta fel, és hosszú ideig sorolta, hogyan amortizálták le a kommunisták, majd szerinte tudatosan a szocialisták a magyar honvédséget mind erkölcsi, mind fizikai szempontból.

A magyar haderő ereje gyakorlatilag a zéró felé konvergál

– adott helyzetjelentést Németh, aki szerint divatossá kell tenni a katonaságot, és erre most lehetőség is van. Az államtitkár szerint '48-hoz hasonlóan ismét szükség van a fiatal katonákra és az önkéntesekre, hiszen megváltozott az ország biztonságérzete.

Mik ma a legleterheltebb migránsútvonalak?

Biztonságpolitika szempontjából hol szerepel a régió az unióban?

Ezt a két kérdést tették fel Nógrádinak, aki csuklóból önmarketingre kapcsolt, és öt perc alatt ledarálta, hány könyvet írt, most éppen milyen könyvet ír, miket írogattak róla az ellenzéki médiafelületek, és amúgy szívesen dedikál, illetve szelfizik, de utóbbit csak lányokkal.

Azután csak rátért a fő mondanivalójára, aminek az volt a lényege, hogy a mostani brüsszeli csúcs a magyar kormány sikere volt, és ma már az osztrákoktól az olaszokig mindenki szövetségesként tekint Magyarországra, miközben korábban lefasisztáztak minket. Később azzal folytatta, hogy már Svédország és Dánia is hasonlóan gondolkodik.

Orbán Viktor rendkívül éles szemmel vette észre, mi vár ránk. Orbán Viktor pontosan tudta, mit kell reagálni

– mondta Németh a 2015-ös menekülthullámmal kapcsolatban, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy az egészet azok szervezték, akik pont Orbán politikáját kritizálták. Pedig népszavazás is volt, amivel Orbánt megerősítették, bár arról nem beszélt, hogy a kvótareferendum egyébként érvénytelen volt, sőt az egész beszélgetés alatt abszolút felhatalmazásként hivatkozott rá. Németh szerint épp ez a baja például Németországnak, ahol a mostani koalíciós válság is rámutat arra, hogy – szemben a magyarral – az ottani kormány nem kapott egyértelmű felhatalmazást, ezért Németh szerint olyasmiken vitatkozhatnak éppen, hogy most akkor kettő vagy három menekülthajót engedjenek-e be.

„Az első értelmes hadászati beszerzést az első Orbán-kormány hozta, amikor beszerezte azokat a Gripeneket, amelyeket most is használunk, és még fejleszteni is lehet ezeket, ráadásul mi védjük Szlovéniát, sőt akár a Baltikumot is" – tért vissza arra Németh, hogy milyen helyzetben volt a magyar légierő.

Magyar emberek magyar fegyvert fognak a magyar katonák kezébe adni

– mondta Németh arra utalva, hogy a csehekkel kooperációban már elindult a közös fegyvergyártás, és milyen célok vannak a jövőben. Ezután Nógrádi átvette a szót, de őszintén szólva meglehetősen nehéz követni a fideszes biztonságpolitikai szakértő gondolatait, mert hol arról beszél, hogy őt mennyien támadják, hol viccel, hol megjegyzi, hogy jaj, majd ezt a viccet megírják az újságírók, hol visszatér a migránskérdéshez, hol egészen másról beszél, mint amiről kérdezték, akár egy gondolatmeneten belül.

Bezzeg Németh karakánul bevallotta, hogy a Fidesz európai pártcsaládján belül is vannak olyanok, akik támadják őket, de ezek a személyek természetesen „Soros bácsi” zsebében vannak. Szerinte az Európai Egyesült Államok létrejötte a következő kérdés, és hogy akarjuk-e, hogy majd Brüsszelből mondják meg, mi kiket fogadhatunk be.

Európa nem Brüsszelben van, hanem Budapesten, Varsóban, Pozsonyban

– zárta le a gondolatmenetét Németh, majd megköszönte, hogy itt lehetett.

A végén még Cziprusz világpolitikai témában kérdezte Nógrádit, egyebek mellett arról, hogy mikor lesz találkozó Trump és Orbán között. Nógrádi szerint a régiónknak kifejezetten jót tett Trump megválasztása. Majd rátért arra, hogy az amerikai–mexikói határon tűzparancs van, évente tízezer embert lőnek le ott a határon. Innen megint valahogyan átkapcsolt arra, hogy reméli, Helsinkiből az orosz és az amerikai fél is győztesként jön el, mert ez azt jelenti, hogy megszüntetik az oroszok elleni embargót.

A csúcs mégis az volt, hogy Nógrádi a nézők kérdései után kitért arra, hogy megszűnt a PC, a politikai korrektség. Erre egy norvégiai példát hozott fel, amikor a reptérről a szállodába egy afrikai férfi vitte kocsival, de 800 helyett 1100 koronát kért el. A portás mondta, hogy átverték, mire Nógrádi annyit mondott neki, hogy

persze, hogy átvert, hiszen afrikai!

Erre fel a portás kiakadt, hogy ilyet nem szabad mondani. Na, Nógrádi szerint ez ma már nem lenne így Norvégiában, de sajnos arra nem tért ki, hogy a ferihegyi reptér taxis hiénái ugyanígy verik át a turistákat, ráadásul nekik még a bőrük is fehér, plusz magyar állampolgárok. Ebből a jelenetből az nem derült ki egyértelműen, hogy Nógrádi tisztában van-e a rasszizmus és a túlzott politikai korrektség közötti különbséggel.

A honvédelmi előadás után a Barátok közt sztárjai beszélgettek a fesztiválozókkal.

