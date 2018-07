A Jobbik harmadjára már elfogadható intézkedési tervet adott le az ÁSZ-nak

Az Állami Számvevőszék kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesült pártok gazdálkodásának törvényességét, idén januárban hozta nyilvánosságra a Jobbikos felülvizsgálat eredményét, amiben azt állapították meg, hogy a Jobbik nem igazolta megfelelően a közpénzekkel való átlátható gazdálkodást, plusz azt is megállapították, hogy a Jobbik 2017 első félévében a működéséhez a jogszabályt megsértve 331,660 millió forint értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el. A 2011-es törvény értelmében ezután a Jobbiknak 30 napja volt, hogy intézkedési tervet készítsen, amiben leírja, hogyan fogják kijavítani a gazdálkodásukban a szabálytalanságokat.

Amennyiben ezt egy párt - vagy önkormányzat, vagy bármely ellenőrzött szerv - nem teszi meg, akkor akár a költségvetési támogatások felfüggesztése mellett is dönthet a számvevőszék. Az ÁSZ közleménye szerint a Jobbik kétszer egymás után is olyan intézkedési tervet adott le, ami nem volt megfelelő, ezért kilátásba helyezte, hogy ha harmadjára sem sikerül megoldaniuk, akkor elindítják a folyamatot. Pénteki közleményükből kiderült, a Jobbik végre az ÁSZ-nak is megfelelő tervet adott le.

A fent említett, belengetett költségvetési támogatások megvonása nem összekeverendő azzal, amiről a Magyar Államkincstár saját maga döntött nemrég. A Magyar Államkincstár július 1-jétől ugyanis elkezdte csökkenteni azon pártok támogatását, melyeknél az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálata jogszabályellenes finanszírozást állapított meg, két párt esetén pedig már májusban levonta ennek mértékét. "A Jobbik Magyarországért Mozgalom esetében ugyanakkor – tekintettel arra, hogy már közel fél éve mentesülnek a tartozás teljesítése alól - a Kincstárnak semmilyen további fizetési könnyítést nincs módjában nyújtani" - írta közleményében a MÁK.

A párt egyébként negyedévente kapott volna körülbelül 150 millió forint állami támogatást, de ez nem érkezik meg júliustól.

A törvény azt írja elő, hogy ha egy párt tiltott támogatást fogad el, akkor annak értékét (331 millió jelen esetben) egyrészt be kell fizetnie a költségvetésnek, másrészt ugyanennyivel csökkenti a Magyar Államkincstár a párt állami támogatását. Így áll össze a Jobbik 662 milliós szankciója. De a párt emellett a Postának is tartozik 60 millióval.