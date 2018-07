Motoros ellentüntetők között, partizva mertek nagyot álmodni a Pride-on

A Városligeti fasornál kettőtől gyülekeztek a résztvevők, hogy a kijelölt útvonalon (Andrássy-Nagymező-Alkotmány utca) a Parlament elé vonuljanak. Az idei Pride egy egy hónapos fesztivál záróeseménye is, „Merj nagyot álmodni!” szlogennel.

Sokan félnek megtenni az első lépéseket az álmaik felé, egyedül vannak és még nem mernek mozdulni. Idén azt szeretnénk üzenni, hogy az erő a közösségben rejlik, de a sikerekhez az egyéni lépések is elengedhetetlenek.

– jelölték ki a szimbolikus célt a szervezők.

Bár őt is meghívták, a felvonulásra nem ment el Novák Katalin, a kormány családügyi államtitkára, aki azt mondta, az sem zavarja, ha homofóbnak nevezik, akkor is kitart amellett, hogy a családhoz egy férfi és egy nő kell, hozzátéve, hogy „egy maroknyi kisebbség jogaiért harcolnak egyesek, elfeledkezünk a többségről”.

A Pride mögé idén is felsorakozott sok nagyvállalat, összesen ezernél is több cég támogatta jelképesen a rendezvényt. A szombat délutáni felvonuláson a Budapesten szolgálatot teljesítő diplomáciai kar több tagja is ott volt, köztük az amerikai nagykövetség munkatársai.

Tavaly először az egész felvonulás kordonok nélkül haladhatott. A szervezők idén is ezt szerették volna elérni a rendőrségnél, és ha nem is teljesen, de a cél azért nagyjából most is megvalósult. Néhány csoport, mint Budaházy és a Toroczkai-féle Hatvannégy Vármegye előre bejelentett ellentüntetéseket tartott; ezeknek a helyszínei volt kordon. Az ellendemonstrációk trükkje éppen az volt, hogy egyetlen nagyobb tiltakozás helyett a Pride útvonala mellett több kisebbre kértek területhasználati engedélyt. Pár tucat emberről volt szó, így valójában ők mentek helyszínről-helyszínre, a Kodály köröndtől az Oktogonhoz és tovább.

Mint azt élő tudósításfolyamunkban is láthatták, a demonstrációk közül színesebb-érdekesebb volt egy turanista hagyományú táltoskör eseménye a Hősök terén, ők hivatalosan nem a Pride miatt, hanem a nemzeti radikális színtéren kultusszal övezett 907-es pozsonyi csata évfordulója miatt mentek ki a Hősök terére, de a melegfelvonulással egy időben. Budaházy és hívei, tartva a BTK-szigorítástól és hogy lenácizzák őket, nem nagyon beszéltek, inkább motorjaikat turnéztatták a szkíta motorosok – ezektől aztán éppen a kevés saját szövegüket nem lehetett hallani, miközben a Pride-on vonulók decibelháborúba kezdtek velük.

Egy-egy helyen volt alkalmi és nem túl komoly lökdösődés, de ez nem túlságosan zavarta meg a party-hangulatban folyó menetet. A résztvevők már a gyülekezőn szivárványszínű zászlókkal (ezt a helyszínen ezerötért lehetett beszerezni) táskákkal, lufikkal és esernyőkkel sétálgattak, miközben a zenekamionból Katy Perry-vel csinálták a hangulatot.

Szevasztok leszbikusok, sziasztok melegek, helló biszexuálisok, transzok, queerek, pánszexiálisok, aszexuálisok és első pride-osok. Azért vagyunk itt, hogy tiltakozzunk a kirekesztettségünk ellen. Azért vagyunk itt, hogy lássanak minket az emberek”

– így üdvözölték a szervezők a felvonulás résztvevőit.

Hogy hányan voltak, igazából nem tudjuk, a Facebookon előzetesen 4000-en jelezték a részvételüket és még 7000-en érdeklődtek az esemény iránt – kint lévő tudósítóink szerint néhány ezren valóban lehettek, többségükben fiatalok, több nő mint férfi. A felvonulás első fele nagy lelkesedéssel és ovációval fogadott minden bejelentést, számot, vagy az erkélyekről jövő integetéseket, a hátsó régiókban kicsit lanyhább volt már a hangulat.

Miután a menet vége is beért a Kossuth térre, először a nagyrészt Izraelben élő Steiner Kristóf beszélt, majd egy első Pride-ozó lány lépett fel, aki azzal a lendülettel meg is kérte a barátnője kezét. „Másfél éve megismertem egy lányt, akibe beleszerettem. Kicsim, kijönnél ide egy kicsit?” – kezdte, majd jött a letérdelős leánykérés. (Igen.)

Végül az egyik szervező, egy transznemű aktivista követelt házassághoz és gyermekvállaláshoz való jogot, majd békésen szélnek eresztettek mindenkit a napsütésesen forró, a politikai klíma ellenére is elég laza 2018-as Pride-ról. Az aftert a Budapest Parkban tartják Rainbow Party névvel Conchita Wursttal.