Palkovics miniszter a pártsajtón keresztül kommunikál az MTA-val

Palkovics László innovációs miniszter arra kérte a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön alternatív javaslatokat az intézmény finanszírozásával kapcsolatban. Az MTA elküldte javaslatait a miniszternek, aki hivatalos válasz helyett a kormánypárti Magyar Hírlapban üzente meg, hogy elfogadhatatlannak tartja az MTA által kidolgozott terveket - állítja szombati Facebook-bejegyzésében az MTA.

Palkovics viselkedése azért is különös, mert az interjúban egyébként pozitívumként említette, hogy 2005-ben az Akadémia akkori elnöke leült a Friderikusz showban Kóka Jánossal, hogy megbeszéljék a kutatóintézet körüli konfliktust. Ehhez képest most Palkovics nemhogy nem ül le nyilvánosan Lovásszal, a sajtón keresztül üzenget neki. "Érdemes még tudni, hogy bár Friderikusz-show már nincs, úgyhogy ott nem tudtunk volna leülni miniszter úrral, helyette többször is tárgyaltunk vele az MTA Székházában (ami persze nem annyira látványos)" - írták.

Lovász László az RTL Klubnak azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy Palkovicsék lesöpörték a javaslataikat. A világhírű matematikus azt is kifejtette, hogy az innovációs miniszter félreérti az alapkutatások lényegét. A kutatás nem úgy működik, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hanem a tudomány belső logikája és a világon elért legfrissebb eredmények határozzák meg, milyen alapkutatásokat végeznek a tudósok.