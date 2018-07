Fontos választáson derül ki, hogy áll most a Fidesz és az ellenzék

Vasárnap választ új polgármestert Józsefváros, miután az eddigi polgármester, Kocsis Máté parlamenti mandátumot szerzett, és a két posztot nem viheti egyszerre a törvény szerint. A VIII. kerületi időközin a teljes baloldali ellenzék (LMP, Momentum, Párbeszéd, MSZP, DK, Liberálisok, Szolidaritás) és a helyi civilek által támogatott, de hivatalosan független Győri Péter küzd meg Sára Botonddal, az önkormányzat fideszes alpolgármesterével. A Jobbiknak anyagi gondjaik vannak, így nem indulnak a választáson, sőt, nem is foglalkoznak vele a nyilvánosságban.

Az V. kerület is választ

A Belváros önkormányzatából a fideszes Böröcz László távozik a parlamentbe, az ő helyére választanak szintén most vasárnap egy képviselőt. Ő 2014-ben 50 százalékkal nyert a kerületi 4. körzetből. Az korán kiderült, hogy az ellenzék össze akar fogni, de nem sikerült zökkenőmentesen a dolog: a liberális Szabadai Viktor állt ki májusban, hogy ő lesz a közös jelölt, majd kiderült, hogy mégsem, hanem Nagy Béla független jelölt, pedagógus. A Fidesz jelöltje Balla Valéria Emese, és ringbe száll a veterán kavarógép, Schmuck Andor is, nem is akárhogy.