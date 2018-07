A Kutyapárt Mészáros Lászlót indítja a fideszes Mészáros László ellen Felcsúton

Augusztus 12-én időközi polgármester-választást tartanak Felcsúton. A Fidesz jelöltje Mészáros László, aki nem rokona, viszont nagyon jó ismerőse Mészáros Lőrinc korábbi polgármesternek, aki őt is ajánlja utódjául. A Kétfarkú Kutyapárt viszont szintén egy Mészáros László nevű embert indított, akinek el is kezdtek kopogtatócédulákat gyűjteni, számolt be róla felháborodva az egyébként Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Echo Tv.

A tévé szerint a viccpárt aktivistái főleg idős emberek megtévesztésével próbálnak kopogtatócédulát gyűjteni. Csak annyit mondanak, hogy Mészáros László kampányát segítik, de azt elhallgatják, hogy támogatottjuk nem azonos a faluban mindenki által ismert és elismert fideszes polgármester-jelölttel.

A Kutyapárt jelöltje cikkünk megjelenése után azt írta az Indexnek, hogy kutyás pólóban gyűjtötte az aláírásokat, és mindenkinek elmondta, hogy csak névrokona a másik Mészáros Lászlónak.

Nem vagyok a Kutyapárt tagja, csak passzióból csinálom. Azért indulok hogy ne a kadári időkre jellemző "egy jelöltből" lehessen választani.

A szavazólapon egyébként így fog szerepelni a két jelölt neve:

Meszáros László István (ő a Fidesz jelöltje)

Mészáros László János (független jelölt a Kutyapárt támogatásával).

Ez persze egy újabb fricska a Kutyapárttól, miután ugyanezt a trükköt a Fidesz játssza el épp a miskolci választókerületben, ahol július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást. Itt a fideszes jelölttel szemben a Rokker Zsolttiként ismert előadóművész , a 42 éves Erdei Sándor indul, aki mögé beállt a teljes ellenzék az MSZP-től a DK-n és az LMP-n át a Jobbikig.

Mit ad isten, lett gyorsan két másik "független" jelölt. Az egyiket érdekes módon szintén Erdei Sándornak hívják, a másikat pedig Molnár Zsoltnak, ami ugyancsak alkalmas lehet megtévesztésre, hiszen Erdeit Rokker Zsolti szerepe miatt mindenki Zsoltiként ismeri. Mindkét "független" jelölt indulása a Fidesznek lehet jó, bármennyi hibásan behúzott szavazattal beljebb vannak. Molnár Zsoltról a Hvg.hu ki is derítette, hogy egy Fidesz-aktivistáról van szó.

Felcsúton augusztus 12-én tartanak időközi polgármester választást, miután a falu eddigi első embere, Mészáros Lőrinc április végén lemondott a posztjáról.