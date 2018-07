Zalaszentmárton alacsony IQ-jú feka kan migránsokról posztolt

Zalaszentmárton önkormányzatának Facebook-oldalán egy július 6-ai Magyar Hírlap cikkhez fűzött súlyosan rasszista kommentár jelent meg a napokban. A komment (amit itt lehet megnézni lementve) azt az összeesküvés-elméletet taglalta, hogy Soros György Európa és azon belül Németország meggyengítésén dolgozik, és ezt a Kalergi-Hooton terv szerint érné el, miszerint

Európát be kell keverni alacsonyi IQ-jú, színesbőrű egyedekkel. AKINEK VAN SZEME, LÁTJA! 80%-BAN FIATAL KANOKAT HOZNAK BE. ... Most majd akár repülőgépekkel is behordják a fekát Afrikából!