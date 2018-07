A keresztény cserkészek nem látják szívesen a cigány gyerekeket

Van egy iskola Borsodban, ami azt a célt tűzte ki, hogy olyan hátrányos helyzetű, többnyire roma származású diákot is eljuttat az érettségiig, akiknek erre a hagyományos oktatási rendszerben minimális esélye lenne. A sajókazai Dr. Ámbédkar Iskola azért, hogy ebből a szegénységbe zárt világból ki tudjanak törni a fiatalok, próbál minél több programot szervezni nekik, akár Magyarországon, akár a határon túl is.

Az iskola a Magyar Cserkészszövetségben is lehetőséget látott, el is jártak az elmúlt években a szervezet programjaira, és a kitűzött cél az volt, saját cserkészmozgalmuk lehessen. Ám végül kicsit szomorúra sikeredett a projekt. Az történt ugyanis a 168 Óra cikke szerint, hogy mivel a hivatalos cserkészcsapattá alakulás egyik feltétele, hogy az alakuló csapat tagjai együtt táborozzanak a hivatalos cserkészekkel, és a táborban vezetőképzésben is részt vegyenek, akiknek kell, tehát ezért befizette az iskola a diákokat egy ilyen táborba.

Az iskola igazgatója a lapnak azonban azt mondta, amikor a cserkészeknek leesett, hogy a táborozók között roma fiatalok is lennének, azonnal vissza akarták küldeni a pénzt, indoklásukban pedig "össze-vissza magyarázkodtak". A pénzt inkább nem vették vissza, mert azt gondolták, majd egy másik táborba elmehetnek, azonban sorra jött az elutasítás, mondván, „ez a tábor bensőséges lesz, csak a mieinknek szerveződik.”

Az országos vezetőséget hiába kérleltük, hogy a borsodiak helyett vállalják el a gyerekeinket más megyék táboraiban. Kétszer is fogadtak bennünket irodájukban az elmúlt télen, de csak arról beszéltek, hogy sem származásunk, sem hitünk alapján nem illünk a magyar keresztény cserkészek közé

- idézi a lap az igazgatót, aki azt mondja, próbálták rábeszélni őket, hogy keressenek maguknak olyan szervezetet,

"amelynek szervezeti kultúrájába jobban beleférünk".

Azt mondja az iskola igazgatója, hogy szerencsére a francia cserkészek cserkésztábort szerveztek hozzájuk, így ilyenkor egy kicsit ők is cserkészek lehetnek, de máskor nem, mert

"a cserkész név használatát közben megtagadta tőlünk a Magyar Cserkészszövetség, arra hivatkozva, hogy honlapunkon hírt adtunk a meghiúsult Borsod megyei táborozásról."

Tehát a cserkészszövetség megtagadta tőlük a táborozás lehetőségét, majd amikor erről hírt adtak, még a név használatát is megtagadták tőlük.