Uniós szabály tiltja be az amalgámot, nehéz lesz tőle megszabadulni

Júliustól tilos a fogorvosoknak az amalgám használata fogtöméshez. Az új uniós jogszabály a higanyra hivatkozik, amely mérgező hatású, így nem kerülhet a páciensek fogaiba – írja a Népszava.

Az amalgámot 2030-ra el kell tüntetni az európai fogászatokról, bár használata az utóbbi 10 évben így is csökkenőben van. Míg 2008-ban 420 ezer emberen alkalmazták, 2013-ban már csak 220 ezer páciens kapott tömést ezzel az anyaggal a közegészségügyben. A probléma nem is a használat, sokkal inkább a mintegy 6000 praxis alkalmassága arra, hogy szűrő használatával ártalmatlanítsák azokat a töméseket, melyek amalgámot tartalmaznak. Ráadásul 2019-től a rendelőkön kívülre sem kerülhet a higanyt tartalmazó anyag, így ez a probléma is a fogorvosokat terheli.

Rengeteg praxis nem rendelkezik olyan berendezésekkel és székekkel, amelyekre a szűrőt fel lehetne tenni. A fogorvosi kamara 7 milliárd forintra becsülte a támogatást, amellyel a kormány segíteni tudna az orvosokon, bár nem csak erre az egyszeri beavatkozásra volna szükség a területen. Hermann Péter, az orvoskamara tagozatvezetője levélben hívta fel Kásler Miklós, az Emmi új fejének figyelmét a bérezés problémájára. Az alapellátásban dolgozó orvosok ugyanis nem részesültek egyenlő béremelésben az utóbbi években. Például az állami és egyházi fogorvosok akár bruttó 220 ezer forinttal kereshetnek többet ugyanazon végzettségű kollégáiknál.

Tavaly a kormány egyszeri, 3 millió forintos támogatással próbált segíteni a közalkalmazott fogorvosokon, ez az összeg idén nem szerepel a költségvetési tervezetben – többek közt ezt is kifogásolja levelében Hermann Péter.