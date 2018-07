Autósok, figyelem! Elindult az őzek násza

Az év ezen időszakára esik az őzek násza, ezért a következő egy hónapban fokozottan kell figyelni az utakon - hívja fel a figyelmet az Országos Magyar Vadászati Védegylet. Mint írják,

az állatok nappal is aktívak lesznek, nem figyelnek, és ki is ugorhatnak az utakra az autósok elé, nem csak a táblával jelzett szakaszokon. Ha átszaladna egy őz az úton, lassítson le, és dudálni sem árt, ugyanis követheti egy másik őz is. Ha kiugrik az autó elé, a vészfékezés ajánlott, mert ha kitérünk előle, balesetveszélynek tesszük mi magunkat és másokat is. Érdemes figyelni a követési távolságot is, hogy legyen elég idő lefékezni. Ha megtörténik a baj és elütünk egyet, értesíteni a balesetről a rendőrséget kell.