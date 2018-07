Szijjártó: Magyarországnak ki kell lépnie a globális migrációs csomag elfogadásából

Mivel az ENSZ globális migrációs csomagja kötelező lesz a tagállamokra, Magyarországnak ki kell lépnie az elfogadás folyamatából, világossá téve, hogy semmilyen módon nem tartja önmagára nézve irányadónak a csomag egyetlen intézkedését, iránymutatását sem – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek pénteken New Yorkban.

Szijjártó, aki éppen a globális migrációs csomagról szóló tárgyalássorozaton vesz részt, azt emelte ki, hogy a végleges szöveg

teljesen ellentétes a józan ésszel, Magyarország érdekével és az európai biztonság helyreállításának szándékával.

A magyar külügyminiszter szerint a csomag olyan kötelezettségeket ír elő a tagállamoknak, amelyek meghívásként értelmeződnek a migránsok számára, és amely intézkedések végrehajtása újabb milliós bevándorlási hullámokat fog generálni.

A Fidesz-kormány még a választási kampányidőszakban esett neki az ENSZ migrációs javaslatcsomagjának, az EU ellen folytatott harc és a Soros György ellen vívott háború után ez volt at újabb frontja a kommunikációban Orbán Viktornak. Szijjártó többször is lebegtette, hogy Magyarország kiszáll az ENSZ nagy migrációs jelentéséről szóló egyeztetésekből, és Orbán is jelezte, hogy „nem fogunk elfogadni olyan határozatot, ami ellentétes az érdekeinkkel”, de azt, hogy akkor tényleg ki kellene lépnünk az egészből, Szijjártó most először mondta ki.

A retorikai hevesség és a valóságos tét elég messze volt egymástól, a paktumnak valójában semmilyen kötelező ereje nem lenne. A magyar kormány a javaslatcsomag miatt szembement az Európai Parlamenttel is, a Stop Soros törvénycsomag miatt élesen összekülönbözött az ENSZ Menekültügyi Főbiztosával is (UNHCR), miután a szervezet felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza azt a törvényt, Pascale Moreau, az UNHCR európai igazgatója pedig egyértelművé tette, hogy a menedékkérés alapvető emberi jog, nem bűncselekmény.