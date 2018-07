Ez az úttest pont jó lesz járdának, rakjuk ide

Szigetszentmiklóson roppant érdekes megoldást alkalmaztak a járda kiépítésére: az egyik utcában egyszerűen levágták az úttest egyik felét, így csak egy sáv maradt az autósoknak a közlekedésre az RTL Híradó szerint.

A városba érkezőknek három figyelmeztető tábla is jelzi, hogy itt és most bizony valami akadály következik. Nem is akármilyen: az újonnan épített járda ugyanis 30 méteren keresztül belóg az úttestre, az egyik sáv egyszerűen csak megszűnik.

Fotó: RTL KLUB

Az utcát négy éve újították fel. Akkor épült a helyi sportpályánál lévő szakaszhoz ez a járda, ahova hétköznap sok gyerek jár. A sportpályát üzemeltető helyi tornaklub elnöke, egyben a terület fideszes önkormányzati képviselője, Becz Péter a Híradónak azt mondta, ő kezdeményezte a felújítást, de a munkákat a hatóság csak úgy engedélyezte, ha lesz lassító is. Azt viszont cáfolta, hogy azt ő maga akarta volna a pálya elé.

A Pest Megyei Kormányhivatal szerint a lassító csak a gyerekek védelmét szolgálja, de „a forgalmi rendet az út kezelője alakíthatja ki”, tehát az önkormányzat, mert a hatóság csak a város által készített terveket engedélyezi. Az RTL kereste az önkormányzatot is, de nem reagáltak.