Távozott a gyerekbántalmazással gyanúsított angyalföldi iskolaigazgató

Közös megegyezéssel távozott Putnoki Zsolt, a Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola igazgatója – tudta meg a 24.hu. Putnoki távozásának minden bizonnyal köze van ahhoz, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újkenéz korábbi fideszes polgármestere gyermekbántalmazási ügybe keveredett.

Putnoki Zsoltról áprilisban azt állította több, a 24.hu-nak nyilatkozó szülő és tanár, hogy több gyereket megütött, köztük egy kislányt, illetve hogy a bántalmazásokat minden esetben roma gyerekek szenvedték el. A legutóbbi hasonló eset áprilisban történt, akkor Putnoki a beszámolók szerint felelősségre vont egy roma gyereket, és több tanár, illetve a gyerek elmondása szerint bántalmazta a 13 éves fiút. Az egyik pedagógus azt is hallotta, ahogy a gyerek azt kiabálja: Ne bántson, igazgató úr!

Az intézményvezető viszont azt állította, a gyerek kétszer megütötte, ezért rendőri intézkedést kért, és a tanuló ellen feljelentést tett. De ellene is eljárás indult.

Ahogy azt a lap a rendőrségtől megtudta, a kiskorú veszélyeztetése gyanúja miatt folytatott eljárásban a rendőrkapitányság előterjesztést tett az ügyészségen a nyomozás határidejének meghosszabbítására. És miközben az igazgató elleni nyomozást meghosszabbították, a gyerekkel szembeni eljárást megszüntette a nyomozó hatóság.

Az igazgatót viszont még a közmeghallgatás után sem függesztették fel, pedig a Zoom.hu beszámolója szerint több tanár kiállt a nyilvánosság elé is, és elmondta, hogy az iskola első embere megfélemlíti a tanárokat, korábban több ízben megalázta, bántalmazta a diákokat, főleg a roma tanulókat. Az ügy kirobbanása után tíz pedagógus otthagyta az iskolát, most pedig újabb 23 tanár akar felmondani, többen közülük már a papírmunkát is elintézték. A meghallgatáson megszólalt egy olyan édesanya is, aki négy gyermekét vitte el az iskolából, mert a kisebbségi tanulókkal és a tanárokkal való bánásmóddal is elégedetlen volt.