Az ellenzék jó része is megszavazta a képviselők fizetésemelését

Nem okozott különösebb meglepetést, hogy a kétharmados többséggel rendelkező Fidesz-KDNP minden gond nélkül elfogadta kedden a 2019-es költségvetést megalapozó törvényt. Ebben a javaslatban szerepelt azonban a képviselői fizetésemelés is, amely eléggé megosztotta az ellenzéket a szavazásnál.

Beszámoltunk arról, hogy így havonta nagyjából 200 ezer forinttal kereshetnek többet a parlamenti képviselők. Ugyanis az új szabályok szerint a bruttó havi átlagfizetés háromszorosát keresnék. Míg eddig 748 ezer forint volt a tiszteletdíjuk, a jövőben ez 948 ezer forintra nőne. A frakcióvezetők ennek a dupláját, a frakcióvezető helyettesei pedig kicsivel több mint a másfélszeresét keresnék az újonnan megállapított képviselői alapfizetésnek.

Ha egy képviselő bizottsági tag, akkor a nagyjából bruttó egymillió forintos alapbére 1,2-szeresét keresné, de ha a törvényalkotási bizottság tagja, esetleg más bizottságban is benne van, akkor még ennél is több pénzt vihetne haza. A képviselők havi keretét is alaposan megemelik. Aki listán került be, annak a fizetésével megegyező összegű keret áll majd a rendelkezésére, aki pedig egyéniben jutott be, annak ennek a duplája.

Mindez egy törvényalkotási bizottsági módosítóval került be a tervezetbe, és a képviselők kedden döntöttek róla. Az összegző módosító érintett pontjairól külön szavazott a parlament, így láthatjuk név szerint, hogy az egyes képviselők hogy döntöttek a saját javadalmazásukról.

Finoman szólva sem volt egységes álláspont.

A Fidesz-KDNP és a német nemzetiségi képviselő nem meglepő módon megszavazta a kormánypárti javaslatot a fizetésemelésről.

Igennel szavazott a Jobbik összes jelen lévő képviselője.

Igennel szavazott az MSZP-ből: Bangóné Borbély Ildikó, Harangozó Tamás, Hiszékeny Dezső, Molnár Zsolt, Varga László.

Jelen volt, de nem szavazott az MSZP-ből: Mesterházy Attila és Molnár Gyula, Szabó Sándor és Tóbiás József. Tóth Bertalan pártelnök nem volt jelen, Hiller István nem szavazott.

Nemmel szavazott az MSZP-ből: Gurmai Zita, Korózs Lajos és Kunhalmi Ágnes.

Nemmel szavaztak a DK-s képviselők.

Nemmel szavaztak az LMP-sek.

Nemmel szavaztak a Párbeszéd képviselői.

Kivéve Burány Sándor Párbeszéd-képviselőt, aki ugye MSZP-tag. Ő igennel szavazott.

Nemmel szavazott a két független, Dúró Dóra (ex-Jobbik) és Hadházy Ákos (ex-LMP).

A független Bősz Anett (Liberálisok, ex-Párbeszéd) viszont tartózkodott.

Mindez azt jelenti, hogy a parlament 163 igen, 23 nem szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta a képviselői tiszteletdíjak emelkedését. Majd a parlament a teljes javaslatot is elfogadta a költségvetés megalapozásáról, itt már az ellenzék nemmel szavazott egységesen.

