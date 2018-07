Továbbra is vizsgálódik a kormány a CEU képzései miatt

Továbbra is vizsgálódik a kormány azzal kapcsolatban, hogy a CEU a törvényben rögzített feltételek szerint bocsát ki amerikai diplomát Magyarországon, derül ki a 444 cikkéből.

Bősz Anett (Liberálisok) kérdezte meg a külügyminisztériumot arról, miért nem írta még alá a kormány a megállapodást a CEU-val, amire azt a választ kapta, hogy továbbra is vizsgálódnak, megfelel-e már a CEU a törvényben rögzített feltételeknek.

Mint tudvalevő, a kormány 2017. március 28-án beadott egy módosító javaslatot a felsőoktatási törvényhez. Ez ugyan kiszűrné az áldiplomákat adó külföldi egyetemeket, de ellehetetlenítené a Soros György által alapított CEU magyarországi működését. A javaslat két új feltételt ír elő a CEU itteni működéséhez: legyen az USA-ban is kampusza, és szülessen államközi megegyezés az itteni tevékenységéről.

A kormány tagjai egyébként áprilisban jártak az egyetem amerikai kampuszán vizsgálódni New York államban, hogy tényleg úgy működnek a képzések, ahogy ez elő van írva, de ezek szerint a vizsgálat még továbbra is tart. A CEU egyébként szeretne maradni Budapesten, és az új amerikai nagykövet, David B. Cornstein szerint az egyetem sorsán múlik az is, milyenek lesznek az amerikai-magyar kapcsolatok a jövőben.