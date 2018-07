Ha Kossuth térre nem tud, Esztergomba mehet a Kúria

Esztergomba költözhet a Kúria, ha nem születik egyezség a volt Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületének teljes kiürítéséről – írta a Magyar Idők kormányzati források alapján. Ehhez az Alkotmány utca 2. alatti szárnyban még bent lévő Politikatörténeti Intézetnek (PTI) kellene kiköltöznie az eredetileg 1896-ban a Magyar Királyi Kúria számára emelt épületből.

Az ingatlan használati joga ügyében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és PTI állt perben, a jogerős ítélet azonban a felülvizsgálati szakaszban van – épp a Kúria előtt, amely lényegében saját jövendőbeli épületéről hozhat döntést. A jelenleg 4000 négyzetmétert használó PTI ügyét decemberig kellene rendezni, máskülönben a legfelsőbb bírósági fórum akár Esztergomba is költözhet.

A jogerős ítélet alapján a PTI 1989 óta élvezett használati jogát a bíróság megerősítette – ezzel szemben kért az MNV felülvizsgálati kérelmet, mondta a PTI vezetője, Földes György.

Esztergom hivatalosan 2012-ig az a rendszerváltáskor létrehozott Alkotmánybíróság székhelye is volt – igaz, a testület az infrastrukturális feltételek hiánya miatt mindig is Budapesten működött. Most viszont hivatalosan is oda költözhet, ahogyan a Közigazgatási Felsőbíróság is, ami újabb érv lehet arra, hogy a Kúria a Kossuth tér helyett végül Esztergomban kössön ki.