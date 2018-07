A világ legigazságosabb rendszerében biztosan fideszes lesz a polgármester

Vasárnap időközi polgármester-választást tartanak Szerencsen. Demokratikus voksolás előtt viszonylag ritkán mondható el, ami ebben az esetben egészen biztos: már megvan a győztes. A befutó – ha csak egy ember is elmegy szavazni – a fideszes Nyíri Tibor lesz, nem indul ellene senki, derült ki a Magyar Narancs riportjából.

Szerencsen azért választanak új polgármestert, mert az eddigi városvezető, Koncz Ferenc beült Mengyi „Voldemort” Roland helyére a parlamentbe.

A városban egyébként lényegében nincs ellenzék. Még azzal együtt is, hogy az április 8-i választáson „csak” az emberek 60 százaléka szavazott a kormánypártra. Szóval a választók több mint egyharmada azért ellenzéki. Ennek ellenére a 2014-es önkormányzati választásokon a nyolc önkormányzati képviselő helyből mind a nyolcra kormánypártiak kerülhettek be.

Ez a világ legigazságosabb rendszere. A szerencsiek döntöttek így, el kell fogadni

– mondta erről Koncz Ferenc, leköszönő fideszes polgármester.

Négy éve azért tudott minden önkormányzati helyet elfoglalni a Fidesz, mert 10 ezer fő alatti településeken nincsenek egyéni körzetek, sem kompenzációs lista, csak ábécésorrendben felsorolják a jelölteket, és az a nyolc jut be, akik a legtöbb szavazatot kapják. 2014-ben stabil előnnyel vitték a nyolc testületi helyet a kormánypártiak, de ehhez az is kellett, hogy a nyolc helyre az ellenzék 16 embert indítson.

Fotó: Szerencs.hu Nyíri Tibor az ondi falunapon, 2018. június 17-én

És ha már ellenzéki, hogyhogy nem indul senki Nyíri Tibor ellen? A Jobbiknak az ÁSZ-bírság miatt nincs pénze kampányolni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Jobbik jelöltje, Horváth Ádám eddig kétszer indult polgármesternek, és mindkétszer nagyon kikapott, bőven a párt országos átlaga alatt teljesítve.

Volt a városban erősebb ellenzék is a baloldaliakból és kiábrándult kormánypártiakból összekovácsolódott Lokálpatrióta Egyesület. Ennek a vezetője, Heves János vállalkozó 2002 és 2010 között volt képviselő, róla még a fideszesek is igazi ellenzékiként beszéltek. Heves 2010 után is szervezett kulturális programokat, a beszélgetéseken mindig voltak 60-80-an, de ma már nincs semmi, nem aktív az egyesület.

Belefáradtam én ebbe, sajnos Szerencsen az emberek fásultak, ezen már nem is lehet változtatni. Jönnek vissza a '70-es évek: egy kocsi, egy víkendház, és szépen leszavazunk az egyetlen jelöltre a Hazafias Népfrontból. Ha 2014-ben csak ketten bejutottak volna tőlünk, akkor nem halt volna el a dolog, de itt már nincs kompenzációs lista. Túl sokan hagyták el a várost

– mondta Heves a Magyar Narancsnak, utalva arra, hogy a Szerencsi Cukorgyár bezárása óta mentek el sokan, ezért is apadt tízezer fő alá az egyik legnagyobb borsodi város népessége.