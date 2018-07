Simicska állítólag letétbe helyezett egy videómonológot az Orbánnal közös ügyeikről

Azt írja a Népszava Simicska Lajos egy meg nem nevezett munkatársára hivatkozva, hogy az üzletember videóra vett egy hosszú monológot, amin az Orbánnal közös ügyeikről beszél, és több példányban letétbe helyezte azzal, hogy ha vele "bármi történne", kerüljön nyilvánosságra az anyag.

A lapnak azt is mondta a titokzatos munkatárs, hogy "Lajos" arról is gondoskodott, hogy ebből többen részleteket lássanak, így "a másik oldalon", vagyis a Fidesznél is tisztában lehetnek vele, mivel járna, ha ez kikerülne.

A Népszava egyébként mindezt a Simicska médiaportfolió utolsó három évéről szóló összeállításban írja. Az is szerepel ebben, hogy a médiumok vezetői hétfő reggelente ültek le egy reggelire, hogy átbeszéljék az irányt, illetve hogy egy ideig úgy volt, hogy a Magyar Nemzet hetilapként folytatja, megmarad az mno.hu, és indul egy szabadszájúbb közéleti online lap is.

Azt is írja a cikk, hogy Simicska Ádám, az üzletember fia Amerikában tanulna szeptembertől, és Fonyó Károly is az Egyesült Államokba tart.