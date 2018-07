Illegálisan tartott mobillal telefonált a börtönből a gyilkos

A cellájában illegálisan tartott mobiltelefont az a 29 éves férfi, aki még június 16-án, egy engedélyezett eltávozáson ölte meg nagyecsedi barátnőjét. Az, hogy a jelenleg gyilkossággal gyanúsított Z. Sándor ezzel a mobillal telefonált a börtönből, azután derült ki, hogy elhunyt barátnője apja megtalálta a hívószámát.

"Nemrégiben egy könyvbe csúsztatva cetlit találtam. Egy telefonszám volt rajta „szerelmem” felirattal. Nem haboztam, azonnal tárcsáztam. Egy fiatalember vette fel a kagylót, egy rab az állampusztai börtönből! Elbeszélgettem vele, és elmondta, hogy a készülék régebben Sándornál volt, de mivel ő elkerült onnan, így nála maradt. Természetesen azonnal elmondtam mindezt a rendőröknek" – mondta a Blikknek Jónás Bertalan, a lány apja.

A lap úgy tudja, Z. Sándor jelenleg a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben van, eddigi fogvatartási helyéről elkerült az eset után. Felvetődött, hogy az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe viszik, mivel már a lány megölése után is megpróbált öngyilkos lenni, és cellájába visszatérve többször is hangoztatta, hogy eldobná magától az életet. A Blikk azt írja: a vizsgálatok szerint tökéletesen beszámítható, így továbbra is a büntetés-végrehajtás berkeiben marad.

