Gyárfás Pintér emberével is találkozott, miután megzsarolták

Nem csak a bűnpártolással meggyanúsított Ihász Sándor egykori főügyésszel, hanem Horváth András dandártábornok, miniszteri biztossal is találkozott informálisan Gyárfás Tamás azután, hogy megzsarolták. Horváthot Pintér Sándor nevezte még ki 2013-ban miniszteri biztosnak, feladata a kilencvenes évek alvilági ügyeinek a feltárása. Nemrég újra őt nevezte ki Pintér, Horváth feladata egészen pontosan:

Horváth Pintér első belügyminisztersége idején a tanácsadója volt, azt megelőzően pedig Pintér Sándor cégének igazgatósági tagja. A kilencvenes években a Pest megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi vezetőjeként, egyebek mellett, a Clodo-féle pénzhamisítási eljárást irányította.

Az, hogy Gyárfás a megzsarolása után Horváthtal is találkozott, abból az interjúból derül ki, amit Ihász Sándor a Pestisrácoknak adott. (A gyanú szerint Ihász 2017 októberében a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos beszélgetésekről készült hangfelvételek leiratát átvette, ezzel pedig bűnpártolást követett el. Ihász abszurdnak tartja a gyanúsítást.)

Ihász a lapnak elmondta, hogy amikor az iratot átvette Gyárfástól (amiből később baja lett), akkor tudta, hogy Gyárfás a tanácsára már eldöntötte, hogy informálisan találkozik a rendőrökkel azért, hogy "mindent elmondjon a sérelmére elkövetett cselekményről és átadja a szövegtöredéket az iratokkal együtt."

Az informális beszélgetésen Ihász szerint Gyárfáson kívül az ügyvédje, Bánáti János, valamint Horváth András vett részt pár nappal később. Ezután Gyárfás telefonon beszélt Ihásszal és a volt főügyész szerint mindent elmondott, ami az informális találkozón elhangzott. "Gyárfás úrtól én úgy tudtam, hogy a hatóság minden addigi történésről részletesen és egy ezen üggyel foglalkozó rendőr tábornok által intézetten hivatalosan tud. Így fogalmilag és logikailag is kizárt, hogy bármilyen eljárást meg akartam, vagy tudtam volna akadályozni. Az nem lehet bűnpártolás, hogy amit ők már tudnak, azt nem jelentettem" - nyilatkozta Ihász.

"A dandártábornok egyébként úgy ment el a találkozóra Gyárfás vallomása szerint, hogy nagyon szeretne segíteni, ehhez képest nem kérte el a dokumentumot, csak a találkozó leirata szerint javasolta, hogy Gyárfás tegyen feljelentést. Gyárfás úr nekem viszont azt mondta vissza, hogy amikor ő elmondta az ő félelmeit a dandártábornok úrnak, akkor ő is azt mondta, hogy akkor most ne tegyen feljelentést. És ezért nem tett ott feljelentést" - mondta Ihász az interjúban.

Ihász furcsállja, hogy "pont erről a lehallgatott beszélgetésről nem készült szó szerinti jelentés, csak valaki által szerinte "utólag ellenőrizhetetlen, szubjektív válogatással megszerkesztett összefoglaló".

Én meg úgy emlékszem, hogy ekkor nem csak erről beszéltünk, hanem arról is, hogy amikor elmondta a félelmeit a rendőr dandártábornok úrnak, akkor ő is azt mondta Gyárfásnak, hogy akkor most inkább ne tegyen feljelentést