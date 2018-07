Nyílt levélben köszönte meg a férfi az összefogást, amivel megmentették apósa életét Balatonfenyvesen

Nyílt levélben köszönte meg egy férfi apósa újraélesztését, aki szombat este infarktust kapott a balatonfenyvesi parton. Míg valaki a mentőket hívta, egy német nő – akiről később kiderült, hogy ápolónő – rögtön megkezdte a férfi újraélesztését, akinek akkor már sem keringése, sem légzése nem volt.

Azonnal a helyszínre indítottak egy Sürgősségi Mentőhajót, ami pár perc alatt megérkezett a beteghez. Közben egy mentőkocsi is kiért, akik defibrillátorral bekapcsolódtak az újraélesztésbe. A férfi keringése helyreállt, nem sokkal később a légzése is normalizálódott, de tudata csak percekkel később tért vissza. Közben a pécsi mentőhelikopter is odaért, ami a férfit stabil állapotban a Balatonfüredi Szívkórházba vitte.

Most a férfi veje küldte el az Indexnek azt a nyílt levelet, amiben köszönetet mond mindenkinek, aki segített megmenteni apósa életét. Ebben azt írja, a vízimentők, a mentők hihetetlen összefogással küzdöttek a férfi életéért, közben a strandolók közül orvosok és nővérek futottak oda hozzájuk, segítettek megnyugtatni a férfi családját, és leszállóhelyet biztosítottak a mentőhelikopternek a strandon.