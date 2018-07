A medvetámadás elterelte a figyemet Németh Szilárd pásztortarhonyájáról

Ki hitte volna, hogy Tusványos első napján, amikor Kósa Lajos az ügyvédjével ül egy asztalhoz, amikor Bakondi György is elkezdi a migránshelyzet és a francia válogatott elemzését vagy amikor Németh Szilárd nekiáll a pásztortarhonya rotyogtatásának, egy létező vagy nem létező medvetámadás okozza a legnagyobb izgalmat?

Amit biztosan tudunk: kedd este, miután Rúzsa Magdi megtáncoltatta és megénekeltette a közönséget a nagyszínpadnál, feljebb az úton, a lakóházaknál az emberek között csatangolt egy medve. Erről többen is beszéltek szerdán a fesztiválon.

A legfelsőbb szinteken viszont szerdán kibontakozott egy elég terebélyes medvevita. Érdemes rekonstruálni, hogy indult:

Borboly pár nappal ezelőtt nyilvánosan is megkérte a román kormányt, hogy vigyék el Tusnádfürdőről azt a medvét, amely korábban már rátámadt az emberekre. " Kár, hogy kérésünket, hogy szállítsák el a 3 bocsos anyamedvét, - aki már emberre is támadt! - nem kezelték felelősségteljesen! Ki a felelős a 27 éves férfi sérüléseiért?"

Ezután a Hargita Megyei Tanács sajtóirodája azt közölte: egy huszonhét éves férfit éjjel egy és két óra között sebesítette meg "a tömeg közé ugró medve", a karján és a combján. Itt tehát már azt sugallták, hogy több embert támadt meg a medve.

És ezután jött a fordulat. Tusnádfürdő polgármestere, Albert Tibor a tábor hivatalos megnyitóján kijelentette, hogy nem történt medvetámadás a tábor nulladik napján, ő legalábbis nem kapott információt erről. Egyben arra kért mindenkit, hogy ne terjesszenek álhíreket.

Az áldozat sérülései

Úgy tűnik azonban, igenis történt medvetámadás. Délután ugyanis egy szemtanú mesélt a támadásról a Székelyhon.ro oldalnak. "Ahogy áthaladtunk a vasúti átjárón, aztán tovább a macskaköves úton felfelé, szembejött velünk egy taxi, amelyből kiszólt a sofőr, vigyázzunk, mert egy medve az előbb futott át előtte az úton. Tovább haladtunk előre, és a gyimesi fiatalember a csapatunktól egy olyan tíz méter távolságban egyedül ment.

Egyszer csak nagy morajt halottunk, és láttam, ahogy a medve rászökik a fiatalemberre. Ő leesett a földre, majd a medve velünk szembe fordult, felállt két lábra, aztán ismét rászökött az áldozatra. Megkarmolta a felsőtestét, még a karját is megharapta, majd elszaladt a vadállat.

A szemtanú azt mondta, ők vitték az áldozatot a sürgősségire. Délután kerestük a tusnádfürdői polgármestert, azóta kapott-e bővebb információkat, de a fesztivál helyszínén nem találtuk, és egyelőre telefonon sem sikerült utolérnünk.

Közben szerda délelőtt hivatalosan is elkezdődtek a beszélgetések.

Kósa Lajos például már exminiszterként, az Országos Szövetkezeti Tanács friss elnökeként ült a szerdai panelbeszélgetésen ügyvédjével, Fiák Istvánnal, aki ugyanott alelnök, illetve Novák Katalin Emmi-államtitkárral, hogy a diák-, nyugdíjas-, és kismama szövetkezetek előnyeiről, és eredményeiről beszéljenek.

A sertéságazat

A téma fontosságát nem vitatva jelezzük, nem ez volt a hét legizgalmasabb kerekasztal-beszélgetése, és a vita ívének a harmadik megszólaló, a Hangya Szövetkezet elnökének egyórás monológja sem tett jót arról, hogy a szolgáltató szövetkezetek csoportján belül az ipari és mezőgazdasági szövetkezeteken túl a mezőgazdasági szövetkezeteken belül megkülönböztetjük a termelő és az üzemkiegészítő szövetkezetet is...

Fiák István a diákszövetkezetek terjeszkedéséről, bevételük növekedéséről, és a néhány éve már nyugdíjasoknak is megnyitott szövetkezetek eredményeiről, míg Novák Katalin a kismama szövetkezetek fontosságáról és közösségteremtő erejéről beszélt. A sátorban feltűnt néhány percre György László, a Századvég korábbi fő közgazdásza, mostanra Palkovics minisztériumának államtitkára, de sajnos hamar el is tűnt.

Külön pikáns volt, hogy Kósa éppen a sertéságazatot említette példaként, Fiák Istvánnal oldalán arra, mennyire nem egyértelmű a jogi szabályozása a szövetkezeteknek, és mennyire nem is tudják hová tenni a bíróságon a szövetkezeti ügyeket. Kósa Lajos édesanyja ugyanis éppen Fiák István ügyvédi irodájában ütötte nyélbe az üzletet, aminek köszönhetően egy sertéstelep résztulajdonosa lett.

Az illegális migránsok legázoltak mindent

Kicsivel később Bakondi György, Orbán belbiztonsági főtanácsadója beszélgetett az Erdélyi Magyar Néppárt elnökével, Szilágyi Zsolttal az önrendelkezésről, Európáról és a stabilitásról egy másik sátorban. Látszik, hogy túl vagyunk a kampányon, hiszen a kerítésre felkapaszkodva őrjöngő terrormigránsokról kifejezetten visszafogottan beszélt Bakondi, és Soros György nevét is csak egyszer ejtette ki.

Bakondi szerint az integráció és a befogadás nyugaton már olyan szinten torzult el, hogy

Franciaországban nem azt ünneplik, hogy nyert a válogatott, hanem, hogy a válogatott többsége nem is Franciaországban született.

A valóság persze az, hogy csak ketten nem Franciaországban születtek, de ez most tényleg teljesen mindegy már.

Ebben a beszélgetésben az egyik kérdés - monológ - volt a legtökéletesebb. Egy férfi a közönségből arról beszélt, hogy ő érteni véli az egész multikultit, hogy haszonelvűség az alapja az egésznek: bevinni a migránsokat Európába, hogy majd mindenféle átképzéssel, több generáció után talán alkalmasak lesznek arra, hogy megteremtsék az eredetileg ott élők nyugdíját. És érzi a mérhetetlen zsigeri akarnokságot, ahogy ezek az emberek minden áron és minden eszközzel azon vannak, hogy ezt összehozzák: rengeteg pénzt beletolva - igaz, hogy ez jószerivel Soros pénze -, de a hasonlóan gondolkodó értelmiségiek szellemi tőkéjét is ebbe fektetik.

Ám a valóság az, hogy ezek a migránsok, akiknek eszük ágában sincs európai módon viselkedni, vagy dolgozni, ezek egy öregedő, fehér, degenerált, pettyhüdt társaságot látnak Európában, akiktől Allah nevében el kell venni a pénzt. "Önök, mint hozzáértő, és a szakterülettel foglalkozó emberek, azt kérdem, mi minden van emögött, mi ennek a zsigeri hozzáállásnak az alapja?" - tette fel végül a már saját maga által megválaszolt kérdést.

Bakondi azt mondta, nem is volt idejük azon gondolkodni, hogy mi indította el ezeket az embereket, mert védekezni kellett, de az egyértelmű, hogy nem maguktól indultak meg, komoly szervezőmunka eredménye. Abba pedig Magyarország nem szól bele, hogy a nyugat-európai országok mit csinálnak, de a magyar kormány a családpolitikára helyezi a hangsúlyt.

Már segélyért sem állnak sorba a polgármesternél

Rendeztek egy budapesti polgármesteri beszélgetést is délelőtt. Itt a téma az volt, hogy az egyes kerületek hogyan tudják segíteni a vállalkozásokat. Minden résztvevőtől megtudhattuk, hogy míg 2010-ben a vállalkozásokat kellett kérlelni, segíteni, hogy teremtsenek munkahelyet, most már a vállalkozások kérlelnek, hogy segítsen nekik az önkormányzat a megfelelő munkaerőhöz jutni.



Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere például kereken kijelentette, hogy hozzá már nem jön senki a fogadóórájára álláslehetőség keresése miatt. Sőt, már segélyt is alig kérnek, annyira javult a helyzet.





Délután a Budapest-sátorban arról volt szó, hogy Magyarország ugyan sportnemzet, de nem sportoló nemzet. Mocsai Lajos, Gyurta Dániel és Budapest főpolgármester-helyettese, Szalay-Bobrovniczky Alexandra arról beszélgetett, hogyan lehetne rávenni a magyarokat arra, ne csak szurkoljanak, hanem sportoljanak is. Mocsainak már kidolgozott javaslata is volt a kormány számára. Erről itt olvashat részletesebben.



A beszélgetések mellett arról se feledkezzünk meg, hogy megérkezett Németh Szilárd, és elkezdte rotyogtatni a pásztortarhonyát.

Tusványos csütörtökön olyan nagyágyúkkal folytatódik, mint Varga Mihály, Tarlós István és Semjén Zsolt. Mindenről beszámolunk majd.

