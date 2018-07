Tarlós: Orbánt figyelembe veszem, de a feleségem a főnököm

Tusványoson két másfél órás beszélgetést is lenyomott Tarlós István főpolgármester, és ennyi idő alatt sem derült ki, hogy jövőre ismét elindul-e a főpolgármester-választáson. Azt már egy ideje tudjuk, hogy Orbán Viktor felkérte, hogy legyen a Fidesz jelöltje. Azóta viszont csak homályos célzások, utalások, sajtóértesülések vannak, amelyeket mindenki a saját ízlése szerint tud értelmezni.

A válasz már csak azért is fontos, mert ettől is függ az önkormányzati rendszer sorsa. Hiszen ha Tarlós újra elindul, akkor biztosan marad a főpolgármester-választás, a főpolgármester jogkörei csak nagyobbak lehetnek a mostaninál. Ellenkező esetben viszont elképzelhető, hogy közvetlen választás sem lesz, és a kerületi polgármesterek közül jelölnek ki utódot (állítólag egy kormányzati kutatócég már szondáztatja az ötletet).

Tarlós István a pletykákra a második, Gulyás Gergely miniszterrel folytatott beszélgetésen reagált bővebben. Eszerint azért nem mondja meg, mert "lesz még egy beszélgetés, nem titok". Utóbb kiderült, hogy persze Orbán Viktorral kell még egy utolsót beszélgetnie, hogy végleges választ adjon.

Tarlós azonban kifejtette, milyen tényezők befolyásolhatják a válaszát. Például a családi szempontok, egész pontosan a felesége. Az asszony ugyanis már jelezte neki, hogy háborítatlan magánéletet szeretne, ami a politikai közösség érdekeivel konkuráló szempont.

Orbán Viktor véleményét is figyelembe veszem, de a feleségem a főnököm.

Gulyás Gergely a reményét fejezte ki, hogy Tarlós "a főnökét meggyőzve, a főnöke felett sikert aratva végül vállakja az indulást". Gulyás szerint ezt a döntést meg kell várni, utána lehet csak beszélni minden továbbiról.

Amikor a moderátor, Huth Gergely a Pesti Srácoktól ezt úgy értelmezte, hogy akkor tehát még a felesége döntésére kell várnunk, Tarlós kikérte magának. "Nem akarom azt a látszat kelteni, hogy a feleségem a felelős", a döntést ő fogja hozni.

Azt hozzátette, hogy bármi is lesz a nagy DÖNTÉS, Orbán Viktort fogja támogatni, "az árulás a grundetikám szerint elképzelhetetlen"

a fegyverbarátság megmarad Orbán Viktorral.

Lázár és a hadseregben tanult kommunikáció

Vagyis a Fidesz-tábort igyekezett megnyugtatni, hogy ha netán visszavonulna, akkor is a Fidesz győzelmén fog dolgozni. Már csak azért is, mert mindenféle hírrel, híreszteléssel szemben most nagyon jó a kapcsolata a kormánnyal. Hiába igyekszik szerinte a sajtó konfliktust generálni közte és a Miniszterelnökség között a Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkárság létrehozása és hatásköre miatt, nem fog összeugrani Gulyással. Ezt Gulyás is megerősítette.

Tarlós már az időrendben előbbi, Baán Lászlóval (Szépművészeti Múzeum főigazgatója) és Kovács Péterrel (XVI. kerületi fideszes polgármester) folyatott beszélgetésen kifejtette, mennyire más a viszonya Gulyással, mint az elődjével, Lázár Jánossal. A minisztercserének nem leplezetten azért örül, mert Gulyás

elő tudja venni azt a kommunikációját, amit az anyukájától tanult és nem a hadseregben.

Tarlós megjegyezte, hogy ő mindkét kommunikációt tudja folytatni, de az előbbit tartja szerencsésebbnek. Ezt a megfogalmazást utána a következő beszélgetésen is megismételte. Majd Lázárnak még odaszúrt egy mondattal. Gulyásról ugyanis azt mondta, hogy a vele való összeveszésre nem alkalmas, de "volt neki egy elődje, az sok mindenre volt alkalmas".

Röhej, hogy büszkék az olimpia megfúrására

Az összesen három órás Tarlós-show folyamán még az ellenzéknek és az ellenzéki újságíróknak is kijutott pár bíráló szó. A legkeményebben viszont talán a Momentumot támadta, amikor egy hallgató feltette a kérdést, támogatná-e újra az olimpiai indulást.

Tarlósnak fájdalmas volt a Momentum Nolimpia-akciója, "hogy megfúrták" az olimpiai rendezést, pedig szerinte nem volt nagy valószínűsége, hogy megkapjuk. Szerinte a Nolimpiának nem volt köze a sporthoz, "részben tornából felmentett emberek játszanak fővezéresdit", a Momentum csak politikai haszonszerzésre használta a dolgot. "Röhej, hogy büszkék erre." Tarlós szerint ugyanis ő már nem éri meg azt, amikor újra esély lesz arra, hogy európai fővárosban adják az olimpia rendezési jogát.

Gulyás Gergely nemcsak az olimpia megfúrásában csalódott, hanem a "végtelen felkészületlenség és hozzá nem értés" miatt is, amit a momentumosok szerinte tanúsítottak. Ugyanakkor szerinte a jobboldalnak végül is megérte, mert ennek köszönhető a Fidesz kétharmada, hiszen ha a Momentum 3 százaléka a többi párt között oszlik el, nem éri el a kétharmadot a Fidesz. Gulyás szerint így is persze sajnálatos az olimpia megfúrása, de legalább "méltó büntetést kapott az ellenzék".