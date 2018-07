Gulyás Gergely: Amikor az Európai Parlamentből jön a kritika, az nekünk csak népszerűséget hoz

Gulyás Gergely, a Lázár János posztját megöröklő miniszter beszélgetett Schiffer András, egykori LMP-főnökkel és Bárándy Gergely egykori szocialista képviselővel a Fideszről, az Orbán-rendszerről Tusványoson.

Rögtön az első kérdés az volt, beszélhetünk-e már Orbán-rendszerről, vagy csak a negyedik Orbán-kormányról. Bárándy szerint jól meghatározhatók az Orbán-rendszer jellemvonásai, amit sokan XXI. századi autokráciának neveznek. És jól illeszkedik ebbe Magyarország, bár két kivétel volt mostanáig, amiben különbözött: volt valódi ellenzék, illetve független igazságszolgáltatás. Bárándy szerint az igazságszolgáltatáson éppen most dolgoznak, az ellenzék azonban már igazából a rendszer részévé vált.

"Nem a rendszerrel szemben határozzák meg magukat, hanem a rendszer részeként, egyfajta szereposztás szerint működnek"

– mondta az egykori MSZP-s képviselő.

Schiffer szerint is nyugodtan beszélhetünk 2010 óta egy új rendszerről. 2010-re szerinte a jogállam, a gazdasági paradigma, a társadalompolitika és a nyugati mintakövetés is válságba került, az emberek kiábrándultak, ebből gondolhatta Orbán, hogy egy másik rendszert kell építenie. Gulyás szerint pedig '89 óta demokratikus jogállam van, de 2010-ben azt lehet mondani, nemzeti paradigmaváltás volt, a nemzeti szuverenitás került előtérbe.

Bárándy szerint nehéz úgy beszélgetni a rendszerről, ha alapvetően mást gondolnak Gulyással, hiszen szerinte autokrácia van. Majd miután megbeszélték, hogy szerintük mennyire fontos a parlamenti és/vagy az utcai politizálás, Bárándy azt a példát hozta fel, hogy 2010 után, a korábbi rossz példákból tanulva a Fidesz a karhatalmat nem használja már úgy, cserébe elvégezteti a piszkos munkát mással, lásd a szocialista politikus népszavazási kísérletének megakadályozását többféleképpen a Fideszhez köthető kopaszokkal.

Bárándy szerint a magyarországi rendszerhez hasonló berendezkedések működése leírható azzal is, ahogy a működésüket érő kritikákat kezelik. Bármilyen nemzetközi szervezet fogalmazza meg a kritikáját, azonnal az a reakció, hogy miért szól bele egy ilyen szervezet, senki nem választotta meg őket, az ország szuverenitását támadják. Ráadásul ezek a rezsimek egymást legitimálják, amikor szövetséget kötnek.

Gulyás később hozott is erre egy látványos példát, amikor arról beszélt, hogy a kormányt érő európai kritikák csak növelik a hazai népszerűségüket, úgy fogalmazott:

"Amikor külföldről, az Európai Parlamentből vagy más deviáns szervezetből jön a kritika, az nekünk csak népszerűséget hoz. Már várjuk a Sargentini-jelentést"

Majd hozzátette tréfásan, azt hitték, elérték a népszerűségi plafont, de várják a jelentést, mert még mindig lehet ebben több. Hozzátette, hogy régen volt egy rossz beidegződés, hogy ha külföldön írtak rólunk, vagy a kormányról bármi rosszat, annak túl nagy jelentőséget tulajdonítottak az emberek, de az ő érdemük, hogy ezt a gondolkodást megváltoztatták.

Ez a választás el lett adva

Bárándy Gergely keményen nekiment az ellenzéknek. Szerinte, ha az ellenzéki pártok megelégszenek azzal, amit a NER kínál nekik, annak az ellenzéki politizálásnak nincs értelme.

"Ez a választás ez el lett adva. És nem gondoltam volna hogy ilyen mélyen benne van a Fidesz az ellenzéki pártokban"

– mondta Bárándy. Gulyás először azzal viccelődött, hogy az ellenzéket érő kritikák tekintetében úgy néz ki, ő már csak ezüstérmes lehet, de reagált erre a mondatra konkrétabban is: mindenkit megnyugtatott, hogy nincs ilyen jellegű kapcsolat az ellenzéki pártokkal, de ha konkrétumokról tud Bárándy, szívesen meghallgatja.

Azért Gulyás is felült a vonatra, hogy belerúgjon az MSZP-be Bárándy dicséretével: a volt szocialista politikus könyvére utalva azt mondta, intellektuálisan felfelé lógott ki a szocialista frakcióból, talán ki is szakította a fedelet, kevesebbet kellett volna írnia, ráadásul ott már nincs is, aki olvasná, "mérsékeltebb befogadó közeg" van ott az ilyenekre, mondta.

Szóba került az oktatás is. Bárándy az Orbán-rendszer működésére hozta példának a CEU-ügyét. Látjuk, mi a sorsa egy egyetemnrk, ahol valóban a mai kormány szellemiségével ellentétes oktatás folyik, mondta, miközben a Pisa-jelentések évről-évre azt mutatja, hogyan romlik az oktatás teljesítménye. Bárándy szerint mögöttes szándékról is szó lehet: kevésbé művelt és nyitott emberek kerüljenek ki.

Gulyás erre azt mondta, hogy a jelentés összességét lehúzzák a legleszakadottabb térségek iskoláinak és tanulóinak eredményei.

"Nem sikerült a közoktatásban hatékony megoldást találni a cigányság felzárkóztatására"

– mondta Gulyás, aki szerint persze nem csak cigányokról van szó, de jelentős részben a legleszakadottabb helyeken van szükség a változtatásra, javításra. De ennek érdekében is ez a kormány tette a legtöbbet, például a társadalmi integrációt segítették elő azzal, hogy az óvodát 3 éves kortól kötelezővé tették.

