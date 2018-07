Forró lesz a péntek éjszaka

Komoly gomolyfelhő-képződést ígérnek az előrejelzések, de így is több órás napsütés várható pénteken. Főleg az ország nyugati és déli sávjában azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással, jégesővel – írta a Met.hu. Az északi, északkeleti szél olykor megélénkül, zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Nappal 27 és 33 késő este is 22 és 27 fok közötti hőmérséklet várható.

A forrő éjszaka ellenére semmi sem fenyegeti a július 27-i hőmérsékleti rekordokat. Mindkettő majdnem egyidős: 1919-ben Dobogókőn mindössze 4 fok volt, 1921-ben pedig a Hajdú-Bihar megyei Szerepen 41 fok volt.