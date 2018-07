Kész Zoltán: Ilyen ellenzékkel 2086-ban is a Fidesz nyer

Kiszáll a politikából Kész Zoltán, aki 2015-ben szinte ismeretlenül legyőzte a veszprémi időközi választáson a Fideszt, amely így elvesztette kétharmados többségét a 2014-2018-as ciklusra.

A Népszavának adott interjújában a 2018-ig függetlenként dolgozott képviselő az ellenzékkel kapcsolatos csalódásáról beszélt.

Nem messiást kellett volna várni, hanem 106 közös ellenzéki jelöltre lett volna szükség. Helyette csak beszéltek az összefogásról.

Az elmúlt tíz évben az ellenzék elfelejtette, amit 2002 óta viszont művel: dolgozni, dolgozni, dolgozni – bár ezt a kormánypárt tisztességtelen eszközökkel teszi.

Nulla mozgósítás mellett nem meglepő, hogy Veszprémben a legutóbbi időközin az MSZP-vel megtámogatott LMP-s jelölt 160 szavazatig jutott.

Magát is okolja a 2018-as veszprémi vereségért, még ha nőtt is az ellenzéki szavazatok száma a falvakban.

Április 9-én voltak ellenzéki vezetők, akik nagy mosollyal elmondták, hogy ők amúgy nyertek. Amikor a kudarcot sikerként interpretálják, amikor teljesen hülyének nézik a saját választóikat, az vállalhatatlan

– mondta a civil életbe visszavonuló Kész, aki egyelőre semmilyen ellenzéki párthoz nem csatlakozik. Az ellenzék kényelmes helyzetet biztosít a kormánypártnak a puszta létével.

„Ha ez így megy tovább, 2022-ben, 2026-ban, 2030-ban, de még 2086-ban is a Fidesz fog kétharmaddal győzni” – mondta Kész, emlékeztetve arra, hogy Orbán számára is kulcs volt a kétharmad és annak elveszítése, amelynek 2018 áprilisi visszaszerzése után újabb lendülettel vethette bele magát a rendszer átszabásába. "Folyamatos a kétharmados dömping, ez lesz ezután is. Ehhez nem tudok asszisztálni tiszta lelkiismerettel.”

Deazonban!!!

Kész szerint inkább csak a jelent tekintve pesszimista: „Az ország jövőjét akor lehet optimistának tekinteni, ha létrejön egy új alternatíva, alulról építkezve.Olyan emberekkel, akik hajlandóak dolgozni, és egy csapatba tudnak verődni. Nem érdekes, hogy jobb- vagy baloldaliak, mert a lényeg, hogy Fidesz, vagy nem Fidesz.”