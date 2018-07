Újabb iránymutatást várnak Orbántól Tusványoson

Minden évben, így most is nagy várakozás előzi meg a magyar miniszterelnök felszólalását. Orbán Viktor az előző években többször is fajsúlyos kijelentéseket és bejelentéseket tett Tusványoson (illiberális demokrácia, Trump támogatása), így most is arra számítanak itt, Tusnádfürdőn, hogy a kormányfő mond valami emlékezeteset.

A Fidesz politikusai az egész héten a jövő évi EP-választás sorsdöntő szerepéről beszélt, így várhatóan Orbán is beszél majd erről, és beindítja a jövő évi kampányokat. Arra számítanak itt, hogy Orbán egyfajta iránymutatást ad, hogy a parlamenti választási győzelem után hogyan lehet felkészülni a jövő évi választásokra, feladatokra.