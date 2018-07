Kamera örökíthette meg, ahogy meggyújtották Hajdú Péter éttermét

Az Index írta meg még szombaton, hogy aznap virradóra megpróbálták felgyújtani Hajdú Péter törökbálinti éttermét, a Like Bisztrót. A rendőrség nem közölt az ügyben részleteket, ahogy a rendőrök kérésére Hajdú sem. A terasz tetőszerkezete leégett és néhány bútor megrongálódott, de a tűz nem terjedt át az étterem többi részére.

A Blikk viszont most egy névtelen informátorra hivatkozva azt írja, hogy mivel az étteremben is vannak kamerák, így kristálytisztán látszik a videón az elkövető. "Először csak egy autó tűnik fel a felvételen, abból szállt ki egy férfi. Ő ment oda az étteremhez, majd tüzet gyújtott. Amikor úgy látta, hogy elég nagyok a lángok, visszasietett az autóhoz, beült és gyorsan elhajtott. Azt nem tudni, volt-e más is az autóban" – mondta a lapnak a névtelenséget kérő informátor, aki szerint szombat hajnalban nagy eső esett a településen, ennek is köszönhető, hogy nem terjedtek tovább a lángok.

Az informátor szerint így is nagyjából kétmillió forint kára keletkezett Hajdúnak.

A Blikk úgy tudja, Hajdú Péternek nem voltak haragosai, így egyelőre teljes rejtély, hogy kinek állhatott érdekében felgyújtani az éttermét. A helyiek azt beszélik, az elmúlt hetekben több gyanús dolog is történt a környéken, s az eddigi csendes, békés kis utcákon ismét félni kezdtek az emberek. "Az egyik ház elől egy luxuskatagóriás terepjárót loptak el az egyik éjjel, több tízmillió forintba került. Az emberek többek közt azért költöznek ide, mert itt nyugalom van, nem kell félni betörőktől, tolvajoktól. Legalábbis eddig így volt" – mondta egy környéken lakó a Blikknek.