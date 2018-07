Orbán, az illiberális

Orbán Viktor tusnádfürdői beszédének leginkább a liberális demokráciával szembeállított illiberális kereszténydemokráciáról szóló része ütötte át a nyugati sajtó ingerküszöbét.

Mondjuk ki nyugodtan, hogy a kereszténydemokrácia nem liberális. A liberális demokrácia az liberális, a kereszténydemokrácia per definitionem nem liberális, ha úgy tetszik, illiberális

– mondta Orbán, majd a multikulturalizmus, a bevándorlás és a családmodell példáján keresztül bemutatta, mit is jelent ez a szembenállás. Akárcsak 2014-ben, a nyugati sajtóban most is az illiberális rendszer melletti kiállás került be minden tudósításba.

A Reuters megjegyezte, hogy Orbán az egy nappal korábbi rádióinterjújában üdvözölte Steve Bannon brüsszeli alapítványát, amellyel a szélsőjobboldali, EU-szkeptikus politikai mozgalmakat fogja majd támogatni.

A hírügynökség azt is hozzátette a tusnádfürdői beszédhez, hogy a Fidesz az utóbbi években démonizálta Soros Györgyöt és a civil szervezeteket, valamint hogy Orbán közel került Oroszországhoz és rendszeresen kritizálja az EU oroszok elleni szankcióit.

A Bloomberg is felidézte Orbán pénteki rádióinterjúját, amelyben arról beszélt, hogy az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva. A hírügynökség emlékeztetett, hogy Orbán Tusnádfürdőn beszélt először (2014) az illiberális demokráciák iránti szimpátiájáról, és itt jelentette ki első európai vezetőként (2016), hogy a magyaroknak jobb lenne, ha Trumpot választanák az amerikaiak.

A Bloomberg azt is hozzátette, hogy múlt hónapban a parlament elfogadta a Stop Soros törvénycsomagot, amely értelmében akár börtönbe is kerülhet, aki a bevándorlást támogatja. A tusnádfürdői beszédből kiemelték még, hogy Orbán komoly változásokat lengetett be 2018 második felére.

Merkelnek kínos

Orbán Viktor páneurópai kampányt akar folytatni, hogy helyreállítsa a hagyományos konzervatív politikát, amely szerinte ellenzi a bevándorlást és a multikulturalizmust, kiáll viszont a hagyományos keresztény családmodell mellett – írták a The Timesban.

Az MTI szemlélje szerint a konzervatív brit napilap szerint a magyar miniszterelnök szövetségesei Lengyelországot és Sebastian Kurz osztrák kancellár. Megjegyezték viszont, hogy

Angela Merkel német kormányfő számára kínos, hogy Orbán Viktor az ő centrista, főáramú politikájától a "populista nacionalizmus" felé elmozdulva fogalmazza újra a kereszténydemokráciát.

A stratégia azonban vonzó a Merkel pártjával együtt kormányzó bajorországi konzervatívoknak - írták a brit lapban.