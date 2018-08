Megszólalt a Jobbik a Hír Tv-s változások miatt

Ő volt az első fideszes vendég a régi-új tévében. A csatornát a polgári nézők tették naggyá, most visszakapták, mondta.

A Jobbik szerint a HírTV-ben történt változásokkal „most épül ki a fideszes véleményterror, Orbán Viktor miniszterelnök pedig bolsevik hagyományt képvisel, amikor az alternatív gondolkodás megsemmisítésére törekszik”. Hegedűs Lorántné alelnök sajtótájékoztatón beszélt erről, ahol az MTI szerint úgy fogalmazott: "az egykori SZDSZ-es holdudvar által képviselt liberális véleményterror utódjaként most épül ki a fideszes véleményterror".

Az SZDSZ legjobb tanítványa maga Orbán Viktor, aki szerint a média egyfajta kollektív tudatmódosító szer.

A bolsevik hagyomány az, amit a miniszterelnök képvisel, azaz az ellenvélemények és általában az alternatív gondolkodás megsemmisítését, mondta.

Hegedűs Lorántné úgy látja, azért történt mindez, mert Magyarország gazdasági válság küszöbén áll, ezért az Orbán-kormánynak igazán fontos most, hogy mindenfajta ellenvéleményt kiirtson a közéletből. Szerinte nincs válasz alapvető gazdasági, társadalmi problémákra, a nemzeti sorskérdésekre. Ha igaza lenne a Fidesznek bármiben is, akkor ütköztetné véleményét másokéval - mondta.

Az alelnök szerint a Fidesz nem tudja és nem is akarja megvédeni a véleményét, ezért inkább arra törekszik, hogy egysíkúvá butítsa le a médiapiacot. Azt mondta, a Hírtv hűlt helyén éppen most jön létre az Echo TV 2.0, előbbit is nyilvánvalóan állami hirdetések útján fogják közpénzekkel kitömni, hogy 0-24 órában kormánypropagandát sugározzon. Szerdán erődemonstráció volt, amikor kvázi karhatalmi eszközökkel foglalták el tévéstúdiót és "zengett a győzedelmi ének Orbán vad népe ajkain".

Hegedűs Lorántné azt mondta,

A JOBBIKOSOK "UTOLSÓ CSEPP VÉRÜKIG" KÜZDENI FOGNAK AZÉRT, HOGY A SZABAD VÉLEMÉNY ELJUSSON AZ EMBEREKHEZ.

A Jobbikhoz köthető N1TV-nél történt felmondásokról azt mondta, a televízió folytatja munkáját, új munkatársakat vesznek fel. Az alelnök cáfolta és hazugságnak nevezte az N1TV távozott főszerkesztőjének szavait, miszerint nem volt tiszta az elnökválasztás a Jobbikban.

Az MSZP szerint példátlan, ami Magyarországon a médiában történik, megszűnőben van a sajtószabadság. Őrsi Gergely, az ellenzéki párt fővárosi alelnöke sajtótájékoztatón beszélt, és azt mondta, a Fidesznek az a kifejezés, hogy a sajtó szabad, azt jelenti: a Fidesz-közeli oligarcháknak - Habony Árpádnak, Mészáros Lőrincnek és Nyerges Zsoltnak - szabad médiát vásárolni, majd azt utána a Fidesznek szabad állami hirdetésekkel működtetni, nem egy esetben veszteségesen.

Egy normális demokráciában egy sajtótermék tulajdonosa a médiáját befektetésnek tekinti és nem fegyvernek egy nagyobb, korrupcióra épülő játszmában - jelentette ki.

Az MSZP-s politikus szerint nem normális, hogy a fideszesek azt mondták a HírTV-vel történtekről, elégtételt éreznek, és elismerték azt is, hogy az ő tévéjük volt, amit elvettek tőlük.