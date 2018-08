Milliárdos pert bukott el Nyíregyháza

Első fokon pert vesztett, így a nem jogerős ítélet szerint közel 1,2 milliárd forintot kell majd fizetnie a nyíregyházi önkormányzatnak az állami kézben lévő Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek (ÉMKK) – írja a szabolcsihir.hu.

A döntést szerda délután hozta meg a Nyíregyházi Törvényszék, álláspontjuk szerint teljesen megalapozott volt az ÉMKK keresete, mivel a személyszállítást hatékonyan végezték és szerződés rögzítette, hogy milyen feltételek mellett jogosult az ÉMKK ellentételezésre. A társaság minden évben határidőre el is készítette a beszámolót és az eredményelszámolást, az önkormányzat azonban nem fizetett, ezért pereltek még két éve.

A kampányidőszakban aztán szünetelt a per, de utána újraindította a cég, most pedig meg is nyerte azt. Lövei Csaba, az Együtt politikusa, nyíregyházi önkormányzati képviselő sajtótájékoztatót tartott az ügyben, ahol elmondta,

ha ezt a pert jogerősen is elveszti a város és fizetni kell, az szó szerint agyonvágja a fejlesztéseket saját erő hiányában.

Szerinte végtelenül szomorú, hogy annyira alacsony az önkormányzat lobbiereje a kormánynál, hogy egy állami cég vezetése minden korábbi ígéret és megállapodás ellenére pert indít a város ellen.

Mint írta, az augusztusi közgyűlésen részletes beszámolót fog kérni Kovács Ferenc polgármestertől, hogy hogyan jutott el idáig az ügy, és mit tervez a várható veszteség mérséklése érdekében.

A döntés egyelőre nem jogerős, az ellen fellebbezhet az önkormányzat.