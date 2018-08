Vádemelés: szexuális erőszakkal vádolják a tanítványát Londonba csempésző tanárt

Könyvet írt az a tanár, aki megpróbálta a 11 éves tanítványát Londonba csempészni, hogy ott új életet kezdjenek. A férfi elmaszkírozta a gyereket, de lebukott a ferihegyi reptéren. Mivel a kisfiú önként ment bele, ezért a férfi felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

A férfi szexuális tartalmú üzeneteket is küldözgetett a gyereknek, de nem ezért indítottak ellene újabb eljárást, hanem mert jelentkezett egy másik gyerek, akit szintén a robotikaszakkörön "hálózott be", írja a Blikk. A kisfiú vallomása után a Békési Járási Ügyészség vádat emelt a férfi ellen tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel elkövetett szexuális erőszak miatt, és eljárás vádat emeltek ellene titennyolcadik életévét be nem töltő személyről készül pornográf felvétel tartása miatt is, mondta a lapnak Havrán Ákos főügyészségi ügyész.