A Kétfarkúak a Fidesz-jelölt neve mellett a narancsos plakátot is lemásolták

Augusztus 12-én, most vasárnap időközi polgármester-választást tartanak Felcsúton. A Fidesz jelöltje Mészáros László, aki nem rokona, viszont nagyon jó ismerőse Mészáros Lőrinc korábbi polgármesternek, aki őt is ajánlja utódjául. A Kétfarkú Kutyapárt viszont szintén egy Mészáros László nevű embert indított.

Fotó: MKKP / Facebook

Nem vagyok a Kutyapárt tagja, csak passzióból csinálom. Azért indulok hogy ne a kadári időkre jellemző "egy jelöltből" lehessen választani

- mondta a kétfarkú Mészáros. A szavazólapon egyébként így fog szerepelni a két jelölt neve:

Meszáros László István (ő a Fidesz jelöltje)

Mészáros László János (független jelölt a Kutyapárt támogatásával).

A Kétfarkú Kutya Párt Facebookon mutatta meg, milyen is a jelöltjük plakátja, illetve hogy mutat egymás mellett a Fidesz plakátjaival. A névazonosság mellett a Fidesz narancsszínét is átvették, sőt, a narancsos pöttyöt is, amibe azt írták: független.