Meghalt Fábry Pál, a Pulitzer-emlékdíj alapítója

99 évesen elhunyt Fábry Pál, a Pulitzer-emlékdíj alapítója, a Szabad Európa Rádió egykori munkatársa, tudta meg a Hvg.hu.

Fábry Pál a tanácsköztársaság idején, 1979. június 19-én született Budapesten földbirtokos-katonatiszti családba, apja hadbíró vezérőrnagy volt. 1942-ben államtudományi doktori diplomát szerzett a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1944-ben tartalékos tiszt, belépett a Független Kisgazdapártba és részt vett az ellenállási mozgalomban, írja róla a Wikipédia.

A háború után titkár volt a Külügyminisztériumban, 1945. november 4-én pótképviselővé választották a nagy-budapesti választókerületben. 1945. november 15-től a miniszterelnöki kabinetiroda vezetője volt Tildy Zoltán alatt, majd a köztársaság kikiáltása után a köztársasági elnöki iroda helyettes vezetője. Később az ankarai magyar követség titkárává nevezték ki, de Nagy Ferenc miniszterelnök erőszakos lemondatását követően távozott posztjáról, és politikai emigránsként az angol hírszerzésnek dolgozott.

1949-ben az Egyesült Államokban telepedett le. 1950 és 1953 között a Szabad Európa Rádió New York-i magyar irodájának vezetője volt, majd 1962-ig a Du Pont Co. propaganda-tanácsadója volt Wilmingtonban. Megalakította a Világkereskedelmi Központok Szövetségét, 1989-ig a New Orleans-i Külkereskedelmi Központ vezérigazgatója volt.

1989-ben alapította meg a Joseph Pulitzer-emlékdíjat, amiért 2009-ben állami kitüntetést is kapott.