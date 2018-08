Napirendre veszi a kormány az anarchikus gazdálkodású kórházak ügyét

Jövő hétfőn újra ülésezik a kormány, augusztus 14-én, kedden pedig Kovács Zoltán kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismerteti a Kormányinfón az ott napirendre került ügyeket, értesült a Magyar Idők.

A lap úgy tudja, a kormányülés témái között szerepelni fog az Állami Számvevőszék nagy port kavart jelentése a kórházak átláthatatlan gazdálkodásáról. Emellett szó lesz az új Nemzeti alaptantervről, a kulturális intézmények jövőjéről, a közigazgatás racionalizálásáról és a bürokrácia csökkentéséről is.

Domokos László ÁSZ-elnök hétfőn azt mondta a Magyar Időknek: az elmúlt években általuk átvilágított kórházak gazdálkodását több eseteben botrányosnak, anarchikusnak találták. Domokos az interjúban korrupcióra és lopásra is utalt.

A számvevőszék elnökének kijelentései miatt rendkívüli ülést hívott össze a Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE). Szerdán kiadott közleményükben a hazai kórházak vezetői visszautasították az ÁSZ elnökének kijelentéseit.

Álláspontjuk szerint "ilyen kevés pénzből, ennyire hozzáférhető, ilyen magas szintű ellátás a fejlett országokban sem általános". Közleményükben az olvasható, hogy a két szakmai szervezet vezetőit megdöbbentették a cikkben megfogalmazott, "általánosításokon és téves feltételezéseken alapuló megállapítások", és visszautasítják az általánosságban megfogalmazott korrupciós vádakat.

Példaként hozták, hogy Magyarországon 2017-ben a GDP 5,2 százalékát fordították egészségügyi közkiadásokra, miközben az uniós átlag 7,2 százalék. Jelentős az elmaradásunk, hiszen Magyarországon az egy főre jutó egészségügyi közkiadás 600 euró, míg az uniós átlag 2000.

Kifogásolták Domokos Lászlónak az interjúban felhozott példáját a kórházi vécépapír beszerzésekre. Mint írták: ezt a terméket egy kormányrendelet, valamint egy BM-rendelet szerint csak a büntetés-végrehajtás intézményrendszerén keresztül szerezhetik be, azaz önálló beszerzést vagy közbeszerzést nem is folytathatnak le.

Az MKSZ és az EGVE közleménye szerint az Ász-elnöknek a sok nehézséggel küzdő sürgősségi ellátásra vonatkozó példája sem nem állja meg a helyét, hiszen a cikkben leírt 12 órás ellátási idő helyett szigorú, szakmailag pontosan szabályozott, a beteg állapotától függ az osztályozás és az ellátási rangsorolás. Így van olyan beteg, akinél az ellátást azonnal el kell kezdeni, míg másnál akár több órát is halasztható.

Egyetértettek abban, hogy a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania, de felhívták a figyelmet arra is, hogy az "élet törvényét" és "a beteg üdve a legfőbb törvény" elvét nemcsak az ellátórendszeren, az egészségügyben dolgozókon kell számon kérni, hanem a jogalkotón, az irányító és ellenőrző hatóságokon is.

"Az általánosságban megfogalmazott korrupciós vádakat visszautasítjuk, és azt javasoljuk: ha ilyenről bárkinek tudomása van, tegye meg a szükséges lépéseket", olvasható a két szakmai szervezet állásfoglalásában.