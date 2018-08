Vona: Ma már azt is csodának érzem, hogy ennyi szavazatot kaptunk

Vona Gábor, a Jobbik lemondott elnöke, aki mostanra vloggerként képzeli el a következő időszakot interjút adott a Hvg-nek. Ebben pedig még mindig a választási eredményt elemezgetik, ennek kapcsán tett néhány érdekesebb állítást.

Vona szerint a választási vereség, logisztikai vereség volt. "Az erőforrások veresége a médiában, gazdaságban, a szervezettségben és az önkormányzatokban". Azt mondja, nagy felismerés számára a Fidesz helyhatósági ereje, mert mondhat egy országos politikus bármilyen lelkesítő gondolatokat, azokat felül fogja írni a helyi polgármester, aki a közmunkások munkáltatója, a helyi bolt, kocsma tulajdonosa, a helyben élők üzlettársa.

A Fidesz 2006-ban tarolt az önkormányzati választásokon, azóta legyőzhetetlen. Ez a rendszer motorja

- mondja Vona. A kérdésre pedig, miszerint a Jobbik sokáig úgy tekintett magára, mint amelyik a kisebb településeken ismeri ki magát igazán, Vona azt válaszolja:

Be kell vallanom, hogy én idealizáltam a magyar társadalmat. A valóság kijózanító volt.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Simicska segítségét most is elfogadná-e, teszi fel a kérdést a Hvg, Vona erre azt válaszolja, "ha egy kormányváltásra készülő párt előtt egy napilappal és televízióval rendelkező médiavállalkozó kinyitja az ajtókat, akkor azt rá is lehet vágni, vagy használni lehet a felkínált felületeket. Mi az utóbbit választottuk".

Vona szerint hiába csicskapártozott a Fidesz, az embereket az már nem tudja érdekelni egy ilyen vád, ahogy az sem érdekelte az embereket, hogy ők elszámoltatásról beszéltek, vagy antikorrupcióról, úgy a Fidesz simicskázása is lepergett.

A magyar társadalom már immúnis a ki, hol, mennyit lopott kérdésekre. Az embereket az érdekelte, hogy ki tudja az országot megvédeni, és rendbe tenni. A Fidesz ezt hitette el magáról, velem és a Jobbikkal kapcsolatban pedig az ellenkezőjét

- mondja Vona, aki szerint őt a kampányban a kormánypropaganda zavaros, hozzá nem értő alaknak festette le, aki ráadásul még homoszexuális is. Megmérték, kimérték, és olyan karakterjegyeket égettek rá szerinte, amit a magyar társadalom elutasít:

Lehet, hogy Vona nem lop, de homokos muzulmán, harsogta a sajtójuk. 2018 Magyarországán ez a hazug üzenet pusztító elegynek bizonyult. Aztán pár hét múlva ugyanez a sajtó apró betűs hírként elnézést kért. Ma már azt is csodának érzem, hogy ennyi szavazatot kaptunk.

Vona szerint így visszatekintve nem lehetett más kimenetele ennek a választásnak, Hódmezővásárhely után túl sok mindent láttak bele a magyar választókba.

"Pedig pár dolgot ki kell mondani: a NER-re van társadalmi igény. Nem Orbán tette ilyenné Magyarországot, hanem a magyar társadalom teremtette meg Orbánt"

- mondja Vona.