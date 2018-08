Évi 4 milliót is kaphat egy képviselő benzinre

Csak üzemanyagra többet kaphat egy parlamenti képviselő, mint a havi átlagkereset, hangzott el az RTL Klub híradójában. A képviselőknek augusztustól a fizetésük, az albérletükre és irodájukra költhető bérleti díjuk mellett az üzemanyagköltségüket is drasztikusan megemelték. A fővárostól legtávolabb élő képviselők egy üzemanyagkártyával akár évi 4 millió forintot, de még a budapesti képviselők is évi 1,2 millió forintot költhetnek benzinre az adófizetők pénzéből.

Az országgyűlés július 17-én szavazta meg a képviselők fizetésének emelését. Így havonta nagyjából 200 ezer forinttal kereshetnek többet a parlamenti képviselők. Ugyanis az új szabályok szerint a bruttó havi átlagfizetés háromszorosát keresnék. Míg eddig 748 ezer forint volt a tiszteletdíjuk, a jövőben ez 948 ezer forintra nőne. A frakcióvezetők ennek a dupláját, a frakcióvezető helyettesei pedig kicsivel több mint a másfélszeresét keresnék az újonnan megállapított képviselői alapfizetésnek.

Ha egy képviselő bizottsági tag, akkor a nagyjából bruttó egymillió forintos alapbére 1,2-szeresét keresné, de ha a törvényalkotási bizottság tagja, esetleg más bizottságban is benne van, akkor még ennél is több pénzt vihetne haza. A képviselők havi keretét is alaposan megemelik. Aki listán került be, annak a fizetésével megegyező összegű keret áll majd a rendelkezésére, aki pedig egyéniben jutott be, annak ennek a duplája.

A szavazás eléggé megosztotta az ellenzéket. Nemmel szavaztak a DK-s képviselők, az LMP-sek és a Párbeszéd képviselői, a két független, Dúró Dóra (ex-Jobbik) és Hadházy Ákos (ex-LMP). A független Bősz Anett (Liberálisok, ex-Párbeszéd) tartózkodott. A Jobbik támogatta a javaslatot és az MSZP-frakció nagy része, kivéve Gurmai Zitát, Korózs Lajost és Kunhalmi Ágnest.

Az MSZP elnöke kiakadt nemmel szavazó szocialistákra, Tóth Bertalan szerint ugyanis visszatetsző, hogy valaki nem ért egyet az emeléssel, de a pénzt hazaviszi. Az MSZP elnöke szerint a Fidesz csapdát állított az ellenzéknek azzal, hogy összekötötte a képviselői fizetések emelésének ügyét a képviselőcsoportok költségvetési támogatásával. Ha nem szavazzák meg a javaslatot, a MSZP-frakció működési költségvetési kerete évi 55, a vidéki irodákra fordítható havi összeg pedig 53 százalékkal csökkent volna.